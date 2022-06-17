"Все готовы сесть, прервать контракт": российские оккупанты массово отказываются воевать, — перехват разведки
Разведка перехватила разговор рашистов, где говорят о нежелании воевать в Украине: от подразделений почти ничего не осталось, поэтому от командиров требуют возвращения домой
Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Дела вообще грустные здесь. Инженеры приехавшие – 6 человек, их сразу здесь в пехоту отдали. И они сегодня пошли разговаривать, все в отказ. Они готовы сесть, прервать контракт. Им все пох… (однако). От нас здесь осталось. несколько человек, они тоже все завтра-после завтра поедут. В военную полицию, прокуратуру, они все увольняются", – рассказывает рашист.
Российский оккупант рассказывает, как заместитель командира по политической части бригады пришел на разговор: "Все вы в пехоту идете. Мы здесь все зал… (уперлись) дружно: "Да пошли вы нах…" Флесов психанул, чуть этому замполиту бригады е… (лицо) не разбил. Тот от него убегал. Просто решили всех нас в пехоту".
В подразделениях оккупантов значительный недостаток живой силы, менее 10%, рассказал рашист.
"Нет людей. В ротах осталось по 10-15 человек. Безвыходная ситуация. У них в штабе данные висят – укомплектованность нашей бригады 87%. Нас здесь даже 10% не наберется. Даже если вы сейчас командирами взводов приедете, вам не с кем работать Нет ни саперов, ни экипажей. Нет руководителей. Мы уже морально так убиты... Мне вчера так мультануло, я думаю, сейчас эти замполиты хоть раз еще придут, я их тут, тварей, расстреляю. Нервы сдают. У меня в голове не держится: почему не выведут нас? От БТГр ничего не осталось. По 10-15 человек. От нашей роты здесь на передке 7-8 человек", – добавил захватчик.
- СБУ перехватила телефонный разговор, в котором рашист рассказал жене о дезертирстве командиров-офицеров, складывающих оружие и покидающих подразделение на произвол судьбы.
- В перехваченном разговоре рашист во временно оккупированном Изюме жалуется отцу, как пытается избежать участия в боевых действиях и о том, как их не отпускают домой. Впрочем, недавно ему повезло - получил место водителя КамАЗа.
- Российские военные не хотят наступать из-за больших потерь и недоверия к командирам.
- Недавно Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупантов, во время которого сбежавшие из-под Киева на Донбасс россияне в телефонных разговорах называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух .
- В результате постоянных поражений оккупационных войск генеральному штабу РФ приходится корректировать планы вторжения в Украину каждые 30 дней.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.52
Покупка 34.52Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 35.98Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное