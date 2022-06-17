Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Дела вообще грустные здесь. Инженеры приехавшие – 6 человек, их сразу здесь в пехоту отдали. И они сегодня пошли разговаривать, все в отказ. Они готовы сесть, прервать контракт. Им все пох… (однако). От нас здесь осталось. несколько человек, они тоже все завтра-после завтра поедут. В военную полицию, прокуратуру, они все увольняются", – рассказывает рашист.

Российский оккупант рассказывает, как заместитель командира по политической части бригады пришел на разговор: "Все вы в пехоту идете. Мы здесь все зал… (уперлись) дружно: "Да пошли вы нах…" Флесов психанул, чуть этому замполиту бригады е… (лицо) не разбил. Тот от него убегал. Просто решили всех нас в пехоту".

В подразделениях оккупантов значительный недостаток живой силы, менее 10%, рассказал рашист.

"Нет людей. В ротах осталось по 10-15 человек. Безвыходная ситуация. У них в штабе данные висят – укомплектованность нашей бригады 87%. Нас здесь даже 10% не наберется. Даже если вы сейчас командирами взводов приедете, вам не с кем работать Нет ни саперов, ни экипажей. Нет руководителей. Мы уже морально так убиты... Мне вчера так мультануло, я думаю, сейчас эти замполиты хоть раз еще придут, я их тут, тварей, расстреляю. Нервы сдают. У меня в голове не держится: почему не выведут нас? От БТГр ничего не осталось. По 10-15 человек. От нашей роты здесь на передке 7-8 человек", – добавил захватчик.