Все фракции Европарламента призвали признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на письмо евро депутатов.

Европейские депутаты призывают ЕС внести ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций. Группа, возглавляемая близким союзником президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным, участвовала в различных военных конфликтах: от Украины до Сирии, Судана, Мозамбика и Центральноафриканской Республики.

Депутаты Европарламента, представляющие весь спектр парламентских групп (от ультраправых до левых, а также Renew, "Европейская народная партия", социал-демократы и "Зеленые") 11 ноября направили письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министр Чехии Петеру Фиалы, чья страна председательствует в Совете ЕС.

Депутаты заявляют, что группу "Вагнера" следует признать террористической организацией с учетом нарушений международного права, которые члены группы продолжают совершать в Украине, а также "предварительных подвигов вагнеровцев" в других конфликтах.

Напомним, ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК "Вагнера", и недавно подтвердил существование этой группы и признал ее основателем. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.

В Британии группа юристов во главе с фирмой McCue Jury & Partners судятся против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине. Иск, поданный в Высокий суд Лондона, основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ЧВК "Вагнера" и военной машиной Путина с целью терроризирования украинского народа с использованием незаконных средств.

По состоянию на сегодняшний день только одно государство ЕС, Эстония, признало группу "Вагнера" террористической организацией, отметили евродепутаты.

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