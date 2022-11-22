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Все фракции Европарламента призвали признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

22 ноября, 2022 вторник
18:35
Новости ЧВК Вагнера

Депутаты всего спектра фракций Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на письмо евро депутатов.

Европейские депутаты призывают ЕС внести ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций. Группа, возглавляемая близким союзником президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным, участвовала в различных военных конфликтах: от Украины до Сирии, Судана, Мозамбика и Центральноафриканской Республики.

Депутаты Европарламента, представляющие весь спектр парламентских групп (от ультраправых до левых, а также Renew, "Европейская народная партия", социал-демократы и "Зеленые") 11 ноября направили письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министр Чехии Петеру Фиалы, чья страна председательствует в Совете ЕС.

Депутаты заявляют, что группу "Вагнера" следует признать террористической организацией с учетом нарушений международного права, которые члены группы продолжают совершать в Украине, а также "предварительных подвигов вагнеровцев" в других конфликтах.

  • Напомним, ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем. Пригожин долгое время отрицал связь с ЧВК "Вагнера", и недавно подтвердил существование этой группы и признал ее основателем. Находящийся под западными санкциями олигарх считается приближенным к Путину сторонником агрессивной войны против Украины.
  • В Британии группа юристов во главе с фирмой McCue Jury & Partners судятся против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине. Иск, поданный в Высокий суд Лондона, основывается на незаконном сговоре между Пригожиным, ЧВК "Вагнера" и военной машиной Путина с целью терроризирования украинского народа с использованием незаконных средств.
  • По состоянию на сегодняшний день только одно государство ЕС, Эстония, признало группу "Вагнера" террористической организацией, отметили евродепутаты.

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Мир
Европарламент
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