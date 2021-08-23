"Все это манипуляции": Гетманцев о возможных кадровых изменениях в Кабмине осенью

Об этом он заявил в комментарии журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады 23 августа, передает Интерфакс-Украина.

"Все эти разговоры являются несколько манипулятивными, пока мы не видим конкретных предложений от премьер-министра. Когда мы увидим эти предложения, будем говорить о чем-то. Вот у нас весь август прошел в разговорах, а кого заменят, а этот список правильный, а этот - нет, а вопросы - к какому министру. Все это манипуляции и просто занятия эфира определенными разговорами", - подчеркнул нардеп.

Гетманцев отметил, если нет смысла, которым можно занять эфир, то возникают такие разговоры.

"Президент не исключает того, что будут изменения, я этого не исключаю. Но говорить о конкретных фамилиях я считаю преждевременным", - сказал он.

Глава комитета отметил, что вопрос ко всем министрам, поскольку "в той или иной степени есть ошибки", но кадровый вопрос, по мнению нардепа, должен быть "последним в этом ряду сотрудничества с Кабинетом министров".

На вопрос, когда вопрос о кадровых ротациях в Кабмине может рассмотреть фракция "Слуга народа", Гетманцев ответил, что "это не обсуждается, как вопрос, который может нарушаться, и непонятно, будет ли подниматься он".

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