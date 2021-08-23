"Все это манипуляции": Гетманцев о возможных кадровых изменениях в Кабмине осенью
Нардеп фракции "Слуга народа", руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что преждевременным является обсуждение имен министров, чья отставка может быть осенью
Об этом он заявил в комментарии журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады 23 августа, передает Интерфакс-Украина.
"Все эти разговоры являются несколько манипулятивными, пока мы не видим конкретных предложений от премьер-министра. Когда мы увидим эти предложения, будем говорить о чем-то. Вот у нас весь август прошел в разговорах, а кого заменят, а этот список правильный, а этот - нет, а вопросы - к какому министру. Все это манипуляции и просто занятия эфира определенными разговорами", - подчеркнул нардеп.
Гетманцев отметил, если нет смысла, которым можно занять эфир, то возникают такие разговоры.
"Президент не исключает того, что будут изменения, я этого не исключаю. Но говорить о конкретных фамилиях я считаю преждевременным", - сказал он.
Глава комитета отметил, что вопрос ко всем министрам, поскольку "в той или иной степени есть ошибки", но кадровый вопрос, по мнению нардепа, должен быть "последним в этом ряду сотрудничества с Кабинетом министров".
На вопрос, когда вопрос о кадровых ротациях в Кабмине может рассмотреть фракция "Слуга народа", Гетманцев ответил, что "это не обсуждается, как вопрос, который может нарушаться, и непонятно, будет ли подниматься он".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное