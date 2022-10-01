Все еще скептически настроенные государства должны пересмотреть позицию о членстве Украины в НАТО, - Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, ранее скептически относившихся к ее вступлению в Альянс, ведь "ситуация коренным образом изменилась"
Об этом стало известно с эфира национального телемарафона "Единые новости" .
"Будущее евроатлантического пространства решается в Украине. Евроатлантическая безопасность невозможна без победы Украины", – заявил Кулеба.
Также он убежден, что обращение Украины к НАТО изменяет логику и динамику процесса евроатлантической интеграции Украины.
"Ситуация коренным образом изменилась. И даже государства, которые все еще скептически настроены по поводу членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах", - подчеркнул министр.
Кроме этого, Кулеба напомнил, что когда Украина ранее подала заявку на членство в ЕС, реакция некоторых столиц, традиционно скептически настроенных в этом вопросе, тоже была крайне сдержанной.
"Но в конце концов эта заявка изменила динамику и логику политического процесса, и мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Нынешняя заявка также меняет логику и динамику процесса", - отметил Кулеба.
- 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
- Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.
- 1 октября Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО. Однако подчеркнула, что решение о принятии в НАТО должно приниматься всеми странами-участницами Альянса.
- Также 1 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент", главное - продолжать поддержку
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное