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Все еще неиспользованной остается помощь Украине от США на сумму $5 млрд, – дипломат Брайза

7 октября, 2023 суббота
20:50
Война с Россией Мэтью Брайза

Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза отметил, что Украина в среднем получает от США 2,7 миллиарда долларов в месяц

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Несколько недель назад мы говорили, что администрация Байдена наконец-то готова предоставить Украине ATACMS и хорошо двигается в направлении поставки F-16. Потому что поняла, что Украина действительно нуждается в этом оружии и не собирается использовать его для атак на российскую территорию. И без таких ресурсов Украина не сможет сделать то, чего требует от нее Вашингтон, то есть достичь прогресса на поле боя. А тут всех обескуражили непорядки в политической системе США. Поэтому невозможно сказать, что будет дальше", - отметил Брайза.

По словам дипломата, все еще неиспользованной остается помощь Украине от США на сумму $5 млрд.

"В долгосрочной перспективе для того, кто станет спикером Палаты представителей, будет политически невыгодно не возобновить поддержку Украины. Однако сейчас невозможно сказать, как быстро это может произойти, и насколько велика может быть эта помощь. Все еще остается неиспользованной помощь Украине на сумму 5 миллиардов долларов. Исходя из того, что в среднем Украина получает от США 2,7 миллиарда долларов в месяц, речь идет еще о двух месяцах неоказанной помощи", - пояснил Брайза.

  • На следующей неделе администрация США может объявить о пакете военной помощи Украине, используя средства, появившиеся у Пентагона благодаря многомиллиардной бухгалтерской ошибке - завышению стоимости ранее поставленного оружия.

Голосование за временный бюджет и отставка Маккарти

1 октября Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства на 45 суток, одобренный Сенатом и Палатой представителей. Перед этим глава Белого дома выступил с заявлением о том, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.

3 октября Палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти по обвинению однопартийцев по Республиканским партиям, что он пошел на компромисс с демократами, обеспечил принятие 45-дневного бюджета и заключил "тайное соглашение" с Джо Байденом.

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