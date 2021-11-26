Все думают, что Лопес – бог, бессмертный, но Ломаченко показал, что это не так, - Камбосос перед боем за пояс украинца
Австралийский боксер Джордж Камбосос намекнул, что будет брать пример с Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса
Об этом Камбосос сообщил на YouTube канале.
Камбосос считает, что в последние 5 раундов боя Ломаченко – Лопес, украинец показал лучший уровень.
"Когда я впервые увидел бой Ломаченко и Лопеса, то первые семь раундов было трудно смотреть из-за того, что Лома ничего не делал. Позже я буквально проспал первые семь раундов и проснулся лишь для того, чтобы посмотреть пять последних. Стало очень интересно. Мы видели, как Ломаченко ставил темп и заставил этого "пацана" идти назад. Все думают, что Лопес – бог, бессмертный, но Лома поставил его на заднюю ногу, начал попадать и наносить вред его корпусу", – сказал Камбосос.
В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBC ) и WBO (Всемирной боксерской организации).
Теофимо Лопес 27 ноября в бою против австралийца Джорджа Камбососа будет впервые защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.
- Напомним, 9 ноября Теофимо Лопес снова заявил, что не намерен встречаться в реванше с Василием Ломаченко.
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