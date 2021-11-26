Все думают, что Лопес – бог, бессмертный, но Ломаченко показал, что это не так, - Камбосос перед боем за пояс украинца

Об этом Камбосос сообщил на YouTube канале.



Камбосос считает, что в последние 5 раундов боя Ломаченко – Лопес, украинец показал лучший уровень.



"Когда я впервые увидел бой Ломаченко и Лопеса, то первые семь раундов было трудно смотреть из-за того, что Лома ничего не делал. Позже я буквально проспал первые семь раундов и проснулся лишь для того, чтобы посмотреть пять последних. Стало очень интересно. Мы видели, как Ломаченко ставил темп и заставил этого "пацана" идти назад. Все думают, что Лопес – бог, бессмертный, но Лома поставил его на заднюю ногу, начал попадать и наносить вред его корпусу", – сказал Камбосос.

В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBC ) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес 27 ноября в бою против австралийца Джорджа Камбососа будет впервые защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко. Напомним, 9 ноября Теофимо Лопес снова заявил, что не намерен встречаться в реванше с Василием Ломаченко. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb