Все ДРГ, которые были в Киеве, - ликвидированы

Об этом сообщили в МВД.

"Сейчас, к настоящему моменту, все ДРГ, которые обнаружили в Киеве, уничтожены и зачищены. Сейчас ситуация в городе более или менее стабилизировалась", - сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он отметил, что паники в городе нет, но есть напряжение.

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