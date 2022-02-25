Все ДРГ, которые были в Киеве, - ликвидированы
Все диверсионно-разведывательные группы, которые обнаружили в Киеве, уже ликвидированы
Об этом сообщили в МВД.
"Сейчас, к настоящему моменту, все ДРГ, которые обнаружили в Киеве, уничтожены и зачищены. Сейчас ситуация в городе более или менее стабилизировалась", - сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Он отметил, что паники в городе нет, но есть напряжение.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ .
- Минобороны сообщило об обезвреживании оккупантов, которые захватили украинскую военную технику и переоделись украинскими военными.
- Впоследствии военные вооруженных сил Украины уничтожили на столичной Оболони вражескую диверсионно-разведывательную группу.
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