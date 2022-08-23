"Все должны помнить, кто ответственен за MH17": Резников предложил выставить в Гааге трофейный российский ЗРК "Бук"

Такое предложение Резников сделал на встрече с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в Киеве.

"Я рад приветствовать Кайсу Оллонгрен и делегацию Нидерландов в Киеве. Наши друзья собственными глазами увидели российский металлолом на Крещатике. Я предложил гостям выставить российский трофейный ракетный комплекс "Бук" в Гааге. Все должны помнить, кто ответственен за MH17!" – написал Резников в Twitter.

Гаага – город на западе Нидерландов, где расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над временно оккупированной Россией частью Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курской области.

10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17, приговор ожидают до конца года.

Парламентская ассамблея Совета Европы на основании имеющихся у правового комитета Ассамблеи доказательств приняла резолюцию о том, что самолет, скорее всего, был сбит ракетой ЗРК "Бук" , предоставленной российскими военными пророссийским вооруженным формированиям.

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