"Все должны помнить, кто ответственен за MH17": Резников предложил выставить в Гааге трофейный российский ЗРК "Бук"
Министр обороны Украины Алексей Резников предложил выставить в Гааге захваченный украинской армией российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" как напоминание о сбитии пассажирского самолета рейса МН17 над Донецкой областью летом 2014 года
Такое предложение Резников сделал на встрече с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в Киеве.
"Я рад приветствовать Кайсу Оллонгрен и делегацию Нидерландов в Киеве. Наши друзья собственными глазами увидели российский металлолом на Крещатике. Я предложил гостям выставить российский трофейный ракетный комплекс "Бук" в Гааге. Все должны помнить, кто ответственен за MH17!" – написал Резников в Twitter.
Гаага – город на западе Нидерландов, где расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд.
Пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над временно оккупированной Россией частью Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Международная совместная следственная группа, в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курской области.
10 июня 2022 года в Нидерландах завершился судебный процесс по сбитому над Донетчиной самолету MH17, приговор ожидают до конца года.
Парламентская ассамблея Совета Европы на основании имеющихся у правового комитета Ассамблеи доказательств приняла резолюцию о том, что самолет, скорее всего, был сбит ракетой ЗРК "Бук" , предоставленной российскими военными пророссийским вооруженным формированиям.
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