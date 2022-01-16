Все доказательства свидетельствуют, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия, - Минцифры
В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия
Об этом сообщает официальный сайт Минцифры.
В министерстве считают, что за кибератакой на правительственные сайты 14 января стоит Россия.
"Госспецсвязи вместе с СБУ и киберполицией продолжают расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти. На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства свидетельствуют о том, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве. Последняя кибератака - одно из проявлений гибридной войны России против Украины, продолжающейся с 2014 года", - заявили в Минцифры.
В министерстве добавили, что кибератака имела целью снизить доверие граждан к власти и создать впечатление уязвимости украинской критической информационной инфраструктуры.
"Ее цель - не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, вбросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев", - убеждены в Минцифры.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками, - это Российская Федерация.
- К кибератаке на украинские правительственные сайты может быть причастна группа хакеров, которую связывают с белорусской разведкой.
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