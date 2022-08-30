Об этом Порошенко написал на своей facebook-странице.

Новый пикап Mitsubishi L200, а также радиостанции Motorola, генераторы, компьютерная техника, шлемы, приобретенные на средства Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа Громад", отправляются в одну из бригад.

"Чем сейчас живет Украина? Одним словом – контрнаступление. И каждый украинец пытается сделать все, чтобы поддержать Вооруженные Силы Украины. Мы верим в успех Вооруженных Сил", – подчеркнул пятый президент.

Он отметил, что помощь украинскому войску сейчас чрезвычайно актуальна и важна.

"Мы много не говорим. Не говорим, кто наступает, где наступают. Не говорим, какие продвижения ежедневно демонстрируют Вооруженные Силы, но знаем – победа будет точно за нами. Ни дня у нас не происходит без того, чтобы передать помощь в армию", – подчеркнул Порошенко.

"Сегодня я имею большую честь помочь настоящим воинам. Мы не называем бригаду. Новенький L200 мы презентуем этой бригаде для наступления. Алексею вручаем ключи. Генераторы, радиостанции Motorola, серверы, шлемы. Это обычная, обыденная, ежедневная работа. наших солдат", – добавил Петр Порошенко.

Известный блогер, ветеран АТО Алексей Петров, снова ушедший на фронт, поблагодарил за технику для собратьев.

"Техника – это прежде всего спасенные жизни. О связи и говорить нечего. И безусловно транспорт. Новый не ломающийся транспорт, который может и спасти жизнь, и в зависимости от боевой задачи может испортить жизнь, но уже российским оккупантам. Спасибо и ждем вас в гости", – сказал Алексей Петров.

Петр Порошенко ответил, что мы ждем Алексея с победой.

Накануне Петр Порошенко представил уникальное оружие будущего – боевого робота, предназначенного для эвакуации раненых бойцов с поля боя, а также транспортировки боекомплектов и выполнения других военных задач. Робота будут использовать парамедики батальона "Госпитальеры". Такие военные машины стоят на вооружении трех армий стран-членов НАТО – Эстонии, Германии и Норвегии. В первый раз эта боевая техника появилась в Украине.

С 24 февраля структуры Порошенко направили в поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

Недавно пятый Президент сообщил о новом многомиллионном контракте на закупку БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты". Первый комплект БПЛА уже поступил в войска.

Один из батальонов ДШВ уже получил 11 новых итальянских бронемашин, купленных совместно с волонтерами ОО "Справа Громад". Для подразделений ВСУ также купили 350 дронов Autel. В Великобритании законтрактовано более двухсот грузовиков Leyland DAF, первые партии грузовиков уже поступили в бригады на передовую.

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