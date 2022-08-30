English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Все для контрнаступления: Порошенко передал очередную партию техники на фронт

Все для контрнаступления: Порошенко передал очередную партию техники на фронт

30 августа, 2022 вторник
15:28
Общество

Петр Порошенко передал очередную партию техники для бойцов, которые сейчас на передовой

Об этом Порошенко написал на своей facebook-странице.

Новый пикап Mitsubishi L200, а также радиостанции Motorola, генераторы, компьютерная техника, шлемы, приобретенные на средства Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа Громад", отправляются в одну из бригад.

"Чем сейчас живет Украина? Одним словом – контрнаступление. И каждый украинец пытается сделать все, чтобы поддержать Вооруженные Силы Украины. Мы верим в успех Вооруженных Сил", – подчеркнул пятый президент.

Он отметил, что помощь украинскому войску сейчас чрезвычайно актуальна и важна.

"Мы много не говорим. Не говорим, кто наступает, где наступают. Не говорим, какие продвижения ежедневно демонстрируют Вооруженные Силы, но знаем – победа будет точно за нами. Ни дня у нас не происходит без того, чтобы передать помощь в армию", – подчеркнул Порошенко.

"Сегодня я имею большую честь помочь настоящим воинам. Мы не называем бригаду. Новенький L200 мы презентуем этой бригаде для наступления. Алексею вручаем ключи. Генераторы, радиостанции Motorola, серверы, шлемы. Это обычная, обыденная, ежедневная работа. наших солдат", – добавил Петр Порошенко.

Известный блогер, ветеран АТО Алексей Петров, снова ушедший на фронт, поблагодарил за технику для собратьев.

"Техника – это прежде всего спасенные жизни. О связи и говорить нечего. И безусловно транспорт. Новый не ломающийся транспорт, который может и спасти жизнь, и в зависимости от боевой задачи может испортить жизнь, но уже российским оккупантам. Спасибо и ждем вас в гости", – сказал Алексей Петров.

Петр Порошенко ответил, что мы ждем Алексея с победой.

Накануне Петр Порошенко представил уникальное оружие будущего – боевого робота, предназначенного для эвакуации раненых бойцов с поля боя, а также транспортировки боекомплектов и выполнения других военных задач. Робота будут использовать парамедики батальона "Госпитальеры". Такие военные машины стоят на вооружении трех армий стран-членов НАТО – Эстонии, Германии и Норвегии. В первый раз эта боевая техника появилась в Украине.

С 24 февраля структуры Порошенко направили в поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания.

  • Недавно пятый Президент сообщил о новом многомиллионном контракте на закупку БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты". Первый комплект БПЛА уже поступил в войска.
  • Один из батальонов ДШВ уже получил 11 новых итальянских бронемашин, купленных совместно с волонтерами ОО "Справа Громад". Для подразделений ВСУ также купили 350 дронов Autel. В Великобритании законтрактовано более двухсот грузовиков Leyland DAF, первые партии грузовиков уже поступили в бригады на передовую.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Путін
Автор Антин Борковский
28 августа, 2022 воскресенье
Московские ультрафашисты давят на Путина, но он не поддается, потому что боится за свою жизнь – Пионтковский
Володимир Путін
29 августа, 2022 понедельник
Путин собирался предъявить миру на саммите G20 предложение новой геополитической реальности, - политэксперт Кулик
Росія збільшує мобілізаційні резерви
28 августа, 2022 воскресенье
В больших городах РФ начинается паника из-за мобилизации, - ГУР
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.5
    Покупка 39.5
    Продажа 40.29
  • EUR
    Покупка 39.42
    Продажа 40.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
30 августа
15:45
В Украине ликвидировали командира 1-го армейского корпуса РФ из Донецка, - офицер ВСУ Штефан
15:45
Обновлено
Оккупанты обстреляли центр Харькова из артиллерии, в городе пожар, есть погибшие и раненые
15:40
Он пастор, а не политик: в Ватикане ответили на критику Папы за слова об убийстве Дугиной
15:19
У президента Латвии проигнорировали письмо русскоязычной евродепутатки, потому что написала не на государственной
15:13
В Николаеве прогремели взрывы, есть погибший
15:10
Эксклюзив
В Запорожье прошли обыски в горсовете и ОВА, - депутат райсовета Кирильчук
15:08
Эксклюзив
Если бы Путин мог, то уже задействовал бы белорусскую армию и Лукашенко в войне против Украины, - полковник СБУ Костенко
15:06
Украинцы смогут проголосовать за жюри финала нацотбора детского Евровидения-2022
14:48
Организовал агентурную сеть РФ в Харьковской области: жителю оккупированного Донецка объявили подозрение в госизмене
14:44
Проведение скрытой мобилизации в РФ терпит неудачу, россияне не хотят идти умирать, - украинская разведка
14:31
Только онлайн-формат: в Сумской области для школьников создали 25-километровую "зону безопасности" у границы с РФ
14:26
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Действия ВСУ на Юге Украины являются предпосылкой к большому окружению или бегству россиян, - генерал Маломуж
14:13
В Киеве в очном формате будут учиться 138 тыс. школьников
14:06
Воины Военно-морских сил ВСУ за прошедшие сутки уничтожили склад, технику и более десятка оккупантов
14:00
Россияне умышленно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться к ЗАЭС, - Подоляк
13:57
РФ тратит ракеты "Калибр" для ударов по деревянным муляжам HIMARS, - Washington Post
13:55
"Сохраняйте информационную тишину": власть обратилась к жителям Херсонщины на фоне сообщений о контрнаступлении
13:53
Воздушные силы ВСУ за сутки ликвидировали три российских беспилотника и управляемую авиационную ракету
13:45
Посвятил видео погибшему побратиму: украинский авиатор показал, как выглядит боевая работа истребителя МиГ-29
13:39
На Запорожье россияне за сутки разрушили 43 гражданских объекта
13:39
В африканский порт Джибути прибыло первое судно с украинским зерном для жителей Эфиопии
13:30
Коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона в Воронеж, - активист Стерненко
13:18
"Зерновая инициатива": из украинских портов вышло 6 судов со 183 тыс. тонн агропродукции
13:09
Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год
Путин позвонил Лукашенко в день рождения, чтобы обсудить войну в Украине
13:09
В Мелитополе партизаны взорвали место отдыха оккупантов, где было 5 или 6 авто российской спецслужбы, - мэр
13:07
Украинские воины "демилитаризовали" капитана российской армии Алексея Скорикова, - офицер ВСУ Штефан
12:57
Эксклюзив
Специальная военная миссия для ВСУ стала бы важным сигналом от ЕС, стремящегося усилить политику в сфере обороны, – журналист Хотин
12:35
Морги во временно оккупированном Мелитополе переполнены телами российских захватчиков
12:28
Эксклюзив
Запад все еще хочет остановить Россию, но не победы Украины, - дипломат Чалый
12:27
Обновлено
Раздевали и закапывали в холодную землю жителя Киевщины: российским военным сообщили о подозрении
12:14
Стать №1 в мире по развитию military-tech: в Украине состоялся первый международный Drone Hackathon
12:14
В Киев прибыли члены миссии МАГАТЭ, которые должны посетить ЗАЭС, - CNN
12:05
Надевал футболку с надписью "Вежливые люди": собкор "Рады" в Луганской области Артем Весько получил госнаграду
11:46
Укрпочта перенесла выпуск благотворительной марки с псом Патроном на 1 сентября
11:28
Эксклюзив
ЗАЭС не станет абсолютно безопасным объектом, когда ее остановят, - экс-министр энергетики Оржель
11:27
В Одесской области ПВО ликвидировала вражеский дрон-шпион
11:20
Жадан
"Жадан и собаки" отправились в тур по Европе в поддержку добробата "Хартия"
11:13
Приказал вывезти 140 тысяч тонн украинского зерна в оккупированный Крым и РФ: псевдомэру Энергодара сообщили о подозрении
11:11
"Восстановление Херсонщины у нас не за горами": Ким призвал волонтеров активнее помогать ВСУ
11:11
Заслуженной юристкой Украины стала Лидия Москвич, которая "правильно" провела конкурс по избранию директора ГБР, – Центр противодействия коррупции
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV