Все действующие АЭС продолжают стабильно производить электроэнергию, – Энергоатом
Все четыре действующих АЭС Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию, их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны
Об этом сообщает Энергоатом.
Отмечают, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм. В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России НАЭК "Энергоатом" ужесточил контроль и определил исключительную приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми остальными.
"Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем", - говорится в сообщении.
Энергоатом отмечает, что Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 19-е сутки находятся под контролем вражеских военных формирований. Все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, смены имеют возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков.
Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарствами первой необходимости. Уже четвертые сутки оккупанты удерживают похищенного первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка, который координировал все гуманитарные грузы в город и не согласился на сотрудничество с врагом.
- Напомним, 20 марта на Чернобыльской АЭС удалось провести частичную ротацию персонала и эвакуацию людей, находившихся на территории станции с начала полномасштабного вторжения российских войск.
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