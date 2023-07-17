Все детали после победы, - СБУ прокомментировала взрыв на Крымском мосту
Служба безопасности Украины заявила, что все детали по взрыву на Крымском мосту 17 июля будут раскрыты после победы Украины в войне против России
Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко.
"Учитывая многочисленные запросы СМИ по поводу очередного инцидента на Крымском мосту сообщаем, что все детали по организации хлопка Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы", сказал он.
Дехтяренко добавил, что сейчас СБУ с интересом наблюдает за тем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки. Он также напомнил слова главы СБУ Василия Малюка, заявлявшего, что "нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага".
"Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии. Вместе с победой. Слава Украине!" – подытожил руководитель пресс-службы СБУ.
- Под утро 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, после этого оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также говорят 2 погибших. В Украине на это отреагировали
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.85Продажа 41.86
- Актуальное
- Важное