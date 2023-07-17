Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко.

"Учитывая многочисленные запросы СМИ по поводу очередного инцидента на Крымском мосту сообщаем, что все детали по организации хлопка Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей победы", сказал он.

Дехтяренко добавил, что сейчас СБУ с интересом наблюдает за тем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки. Он также напомнил слова главы СБУ Василия Малюка, заявлявшего, что "нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага".

"Крымский мост на сегодняшний день является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии. Вместе с победой. Слава Украине!" – подытожил руководитель пресс-службы СБУ.