Все, что я слышала от российских водителей фур на границе, как они хотят меня изнасиловать и убить, с этим народом украинцам не найти общий язык, — общественная активистка
Ирина Земляна отметила, что российские дальнобойщики, с которыми она сталкивалась на границе, поддерживают действия Путина
Об этом она сказала в эфире Espreso TV.
Земляна отметила, что за время, пока она с активистами не пропускала российские и белорусские фуры на польской границе, женщина получила определенный опыт общения с водителями грузовиков: "К нам часто на границу присылают так называемых "переговорщиков", чаще всего это белорусские водители, которые говорят "У нас семьи, дети, ничего личного, только бизнес", однако когда объясняем им, что в Украине война, то они так или иначе нас понимают. Опыт с российскими водителями показал, что они поддерживают Путина, об этом водители сами же говорили, кроме того, назвали меня нацисткой и рассказывали, как хочу меня изнасиловать и убить", – отметила активистка.
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