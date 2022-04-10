Все, что я слышала от российских водителей фур на границе, как они хотят меня изнасиловать и убить, с этим народом украинцам не найти общий язык, — общественная активистка

Об этом она сказала в эфире Espreso TV.



Земляна отметила, что за время, пока она с активистами не пропускала российские и белорусские фуры на польской границе, женщина получила определенный опыт общения с водителями грузовиков: "К нам часто на границу присылают так называемых "переговорщиков", чаще всего это белорусские водители, которые говорят "У нас семьи, дети, ничего личного, только бизнес", однако когда объясняем им, что в Украине война, то они так или иначе нас понимают. Опыт с российскими водителями показал, что они поддерживают Путина, об этом водители сами же говорили, кроме того, назвали меня нацисткой и рассказывали, как хочу меня изнасиловать и убить", – отметила активистка.



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