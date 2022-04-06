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"Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х*й", - жена футболиста Зинченко обратилась к россиянам

6 апреля, 2022 среда
19:20
Спорт

Журналистка Влада Зинченко, жена украинского футболиста Александра Зинченко, обратилась к россиянам на их языке

Об этом сообщает "Еспресо.TV" со ссылкой на YouTube-канал "Денисов TIME".

По словам Влады Зинченко, нет смысла после стольких дней войны обращаться к россиянам, но она обратилась к жителям РФ на их языке с особым посылом.

"Вы просите провести интервью на русском языке, чтобы нас услышали россияне. Мне несложно общаться на русском языке, но уже прошло более сорока дней войны и все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян, - идите на х*й". Извиняться за эти слова, я не буду. Это все.Теперь я хочу перейти на украинский язык. Я считаю, что после стольких дней войны продолжать стучаться к русскому народу – нет никакого смысла. Лучше подойду и трижды головой об  стену ударюсь, пользы получу больше. Как минимум кровоток в голове улучшится. К сожалению, там не к кому стучаться. Может перед ними на колени встать? Делать этого не стану, дальше буду общаться на украинском языке", - сказала украинская журналистка.

Влада Зинченко убеждена, что ей не должно быть стыдно, ведь для этой нечисти не стоит подбирать слова.

"Нам не должно быть стыдно. Единственное, перед кем мне может быть стыдно за свою нецензурную лексику, - это перед моими родителями и мужем, но они прекрасно понимают ситуацию, поэтому мне никаких вопросов не будет. Дочь моя, которая когда-нибудь вырастет и увидит это видео и спросит, почему я не подбирала слова и была такой эмоциональной, то покажу ей фотографии из Ирпеня, Бучи и всех других горячих точек Украины, покажу, что сделала эта нечисть с нашим народом. Думаю, у нее не будет вопросов, почему ее мать в свое время не подбирала слова", - сказала жена футболиста Зинченко.

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