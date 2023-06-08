Все, что вынесет вода в Черное море в результате подрыва Каховской ГЭС, превратит его в органическую кашу, - эколог
Олег Листопад, эколог, эксперт Сети защиты национальных интересов ANTS, отметил, что природа очень гибкая, но резкие изменения могут нести катастрофические последствия для экосистем
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Эколог дал комментарий о возможных изменениях экосистемы после подрыва плотины Каховской ГЭС.
"То, что будет происходить ниже дамбы - высокий вал воды, затопление, подтопление. Есть уже информация об убытках Национального природного парка "Нижнеднепровский", где посмывало колонии птиц. Также есть опасность для животных, особенно небольших, но честно говоря, в зоне затопления они все погибнут. Спастись, сбежать смогут крупные животные и то не все. К тому же там есть редкие животные, большой процент популяции которых может исчезнуть", - рассказал эксперт Сети защиты национальных интересов ANTS.
Олег Листопад добавил, что площадь зеркала Каховского водохранилища около 2000 кв. км, и когда исчезает такой огромный водоем, то это приводит к экологической катастрофе. Хотя природа и очень гибкая, но ей нужно время, чтобы приспособиться. А резки смены имеют катастрофические последствия.
При таких резких изменениях погибнет значительная масса рыбы и других водных организмов. Часть пресноводной рыбы будет вынесена в соленое Черное море, соответственно, там рыба тоже погибнет. Много в Черное море вынесет органики, что приведет к нежелательным последствиям, потому что в море окажутся и трупы животных, и погибшая рыба, и весь мусор из выгребных ям и туалетов. А много органики – это пища для микроскопических водорослей, которые начнут активно размножаться и потреблять много кислорода, что приведет к заморам, превращая Черное море в органическую кашу. и купаться в море нельзя.Теперь курортный сезон неизвестно, когда состоится, потому что такой водой нельзя пользоваться ни для чего. Сложно сказать, что будет с дельфинами и другими морскими обитателями или растениями, но прогнозирую, ничего хорошего. Насколько это сильный удар, покажут дальнейшие исследования, потому что трудно понять, как будут реагировать экосистемы", - подытожил Ноябрь.
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