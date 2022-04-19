Все, что у них есть, кроме ядерного оружия, россияне используют в Мариуполе. Азовсталь практически полностью уничтожен, - "Азов"

Об этом он рассказал 19 апреля в эфире Радио Свобода.



"На территорию Азовстали сбрасывают сверхмощные бомбы, все что имеют, все что есть у них, кроме ядерного оружия, они используют в городе Мариуполе. Это 50 дней фронта на 360 градусов", - сказал он.



По его словам, бойцы полка "Азов" соблюдают правила ведения войны, но этого нельзя сказать об оккупантах.



"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем Родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", - сказал Паламар.



Информацию о бомбардировке российскими оккупантами зоны вокруг завода "Азовсталь" подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Однако он опроверг слова нардепа Сергея Таруты, якобы после того, как россияне сбросили мощную бомбу на больницу в районе Азовстали, там под завалами оказались около 300 человек.



"Мариуполь, в частности зона Азовстали, под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг Азовстали уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы", - написал он.

Интерфакс пишет, что информацию о том, что одна из сверхтяжелых бомб попала в больницу недалеко от Азовстали, где якобы скрывались мирные жители, не подтвердил и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Как официальное лицо и уполномоченное делать заявления, указанную информацию сейчас подтвердить не могу. По информации моих оперативных источников и источников, из которых мы получаем информацию, взрыв был, но факты массового поражения местного населения и военных пока не подтверждены. Если будут подтверждения, я сразу сообщу соответствующим образом Офису президента и Командованию Вооруженных сил", - сказал Кириленко в эфире национального телемарафона.



Издание сообщает, что российские оккупанты во время бомбардировки Азовстали в Мариуполе впервые применили трехтонную авиационную бомбу.



Ранее мы сообщали, что бывший глава Донецкой ОВА Сергей Тарута считает , что Мариуполь является наиболее трагической страницей войны России против Украины.



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