Об этом она заявила в эфире телеканала "Еспрессо".

"Хотим сделать невозможное для наших защитников и защитниц. Все, что у нас остается – это обратиться к президенту Турции, чтобы он повлиял на лидера Китая и помог освободить родных мужей и защитников. Надеемся, у нас все получится", - сказала Керод

"У них есть сердца, они тоже люди. Надеемся достучаться до их сердец. Мы верим в них, как и в нашу власть, что они сделают все возможное и невозможное, чтобы закончилось безумие, война и страдания. Считаю, что президент Турции имеет влияние. С лидером Китая они вместе смогут спасти наших ребят. К этим лидерам прислушивается весь мир, все сообщество. Я знаю, что все будет хорошо. Все будет Украина, наши ребята выйдут", - подчеркнула Керод.

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