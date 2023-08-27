Все, что связано со словом Украина, я почувствовал в мордобоях и драках, – азовец Руслан Романов

Почему позывной "Панк"?

Сам по себе я был панк-рокером, создал две музыкальные рок-группы и по образованию я парикмахер-стилист. Соответственно, когда я прибыл в батальон "Азов", меня спросили, есть ли у меня псевдо. Сказал, что нет. Спросили, чем занимался, я рассказал вам. Мне сказали: будешь "Панком". Я говорю: без вопросов, почти ничего не изменилось.

"Мое мировоззрение изменилось, когда в 15 лет в руки попал учебник УПА"

Вы родом из Краснодона. Это городок на Луганщине, известный на весь Советский Союз романом "Молодая гвардия". Помните ли вы во время своего обучения в школе, когда появилась украинская идентификация? Ведь краснодонцы, молодогвардейцы – это был такой передовой отряд советской коммунистической молодежи.

Когда я учился, именно в моей школе пропаганды "Молодой гвардии" не было. А относительно Украині я начал узнавать с 5-го класса по урокам украинского языка и литературы. Она у нас называлась родной язык и родная литература. Учительница сама была из западной части Украины, она разговаривала по-украински. И кабинет был в этноукраинском стиле, там был маленький старый "Кобзарь". Были два случая, что ее (учительницу, - ред.) избили пьяные шахтеры за то, что она говорила по-украински, была бандеровкой. В принципе мое мировоззрение изменилось, когда примерно в 15 лет в мои руки попал учебник УПА. Тогда все и поменялось кардинально.

После 32 лет, с наступлением Независимости Украины, которую тогда мы считали упавшей с неба, насколько праздник 24 августа мы переосмыслили сейчас?

Это трудный вопрос лично для меня, потому что я почувствовал украинизацию и все, что связано со словом Украина, в мордобоях и драках. Был случай, когда в Краснодоне я ехал вечером в троллейбусе, я тогда еще повесил небольшой герб себе на куртку, трое пьяных увидели это и с этого начался конфликт. Если сейчас здесь носят вышиванку и даже не знают генетического кода, что там нарисовано, то там за вышиванку реально убивали.

"Страха не было, мой стимул был один – освободить дом"

В 2014 году, после Революции Достоинства, вы оказались в рядах батальона "Азов". Расскажите о том, какой был тогда главный стимул пойти на войну в относительно мирной в то время стране?

Для меня стимул был один, как и во время полномасштабного вторжения: я пошел дважды добровольно, потому что меня выгнали из моего дома незаконным, я бы даже сказал насильственным путем. Поэтому у меня стимул и приоритет был один – освободить дом. И соответственно, с каждым годом, еще во время АТО я начинал все больше общаться с людьми, узнавать, что такое Украина, историю родного края и в целом, что такое этнос. Поэтому у меня росло понимание, за что мы стоим. Из-за этого был стимул не только уже освободить дом, но и выгнать россиян к себе на их болота.

В 2014 году, когда вы были молодым парнем, страха взять оружие и пойти в открытый бой не было?

Да нет. Вы знаете, я просто, возможно, тогда не сознавал, что это такое. Ну, я видел фильмы, но фильмы - это фильмы. Как показала практика, две реальности: когда ты действительно воюешь и когда снимают фильмы. Возможно, тогда мной руководило чувство мести за родительский дом. К тому же почему я выбрал именно батальон "Азов"? Когда я переехал в Мариуполь в 12-м году, как раз незадолго до Революции Достоинства, там я познакомился с околофутбольным движем. Потом с этими друзьями мы вместе очутились в рядах "Азова". Когда еще тогда был батальон, надо было, чтобы тебе дали рекомендации, без этого не принимали. Я приехал в Мариуполь, у меня порвался паспорт и меня отец забрал обратно в Краснодон. Там я пробыл несколько месяцев, потом сбежал оттуда, переодевшись под карикатурного гея. В тот момент я находился в Каменце-Подольском, мне позвонили и спросили, где я. Я сказал, что не знаю, что делать и как дальше жить: воевать или не воевать. Я ведь не служил, не знал даже, как автомат в руки взять. Мне сказали: иди к нам, сейчас все тебе объясним очень быстро. Так и поехал.

Парикмахер-стилист, который держит сначала расческу и ножницы, а потом берет в руки АК: каковы его первые эмоции?

Первым моим оружием был РПК (7,62-мм ручной пулемет Калашникова, – ред.) знаете, очень интересно. Тогда еще в 21-22 годы ты весь на событиях, кровь кипит. Плюс с побратимами на одной волне, друг друга поддерживали. У тебя есть понимание, что тебе реально прикроют спину. Поэтому такое семейное общение, побратимское, настоящие казацкие взаимоотношения, страха не было. Страх приходил уже после боя. То есть я сидел, курил и сознавал, как я выжил.

В интервью вы говорили, что "Азов" – это украинское братство и украинское правосудие. Почему именно правосудие?

"Мы выполняем исторический зов"

Хотел бы сейчас расставить все по местам. Есть бригада "Азов" – это Национальная гвардия Украины, а есть 3-я отдельная штурмовая бригада – это Вооруженные Силы Украины. Я соответственно нахожусь в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Начну с того, что люди друг к другу относятся соответственно. В любых других подразделениях своя каша. Я тоже был и в НГУ, и в ВСУ – это армия. Не могу я там быть, армия мне конкретно советчиной отдает. Сейчас уже есть изменения, а когда была АТО, то было совсем иначе. Да, чтобы сказать, что мы какое-то правосудие, я считаю, что мы просто выполняем свой исторический долг. Еще с батальона "Азов" для меня это было так: взяли лучшее из козачества и УПА, соединили и вышло что-то до событий этого времени, когда еще было АТО. И соответственно, это меня очень настраивало на положительную ноту, когда мы не только тренировались, а нам рассказывали историю, мы друг с другом общались. То есть это воспринимается как некая реабилитация. А по отношению к правосудию такое слово могут воспринять не совсем адекватно, потому что в течение девяти лет нас называли фашистами, националистами, словом, много чего. Поэтому я бы не сказал, что это правосудие, это просто исторический зов. Возможно, это некое перерождение души. Возможно, мы выполняем сейчас то же, что выполняли те же козаки и УПА. Если посмотреть историю за несколько веков, фактически все одно и то же – небольшая кучка людей защищает обширную территорию.

Руслан Романов (Панк), боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

В ваших подразделениях "Азова" обращение идет через "друже". Что это дает?

Во-первых, это просто историческое обращение. Во-вторых, когда к тебе обращаются "товарищ", мы уже начинаем немного другое общение. Когда "друже", это более равные отношения между людьми, идет равный диалог и нет такого, что кто-то ниже, а кто-то выше. Соответственно, все знают, кто командир, градация должна быть.

В "Азовах" есть разделение на офицеров и солдат?

Сейчас есть. В ВСУ, например, есть офицерские должности, есть люди, которые могут превратиться в другого человека и вести себя невежливо по отношению к своим "подчиненным". У нас же побратимство – это уже другое слово. Брате, друже. Уже идет как семья, вы понимаете, на какой линии вы общаетесь. Чтобы просто это понять, нужно там побыть. Иначе я не смогу вам это объяснить.

"Ребята думали, что я скоро отойду"

Расскажите о своем ранении. Оно произошло в конце весны еще в прошлом году в Запорожье. Что это было за задание?

Вообще-то я тогда еще был взводным. У меня нет офицерского звания, я старший солдат, но так получилось, что надо было кому-то руководить. И соответственно тех, кто имеет какой-то опыт, выставляли по должностям. Потому что тогда еще был хаос, и никому эти звания не были нужны. Я должен был заводить людей на позиции. Перед этим я сам должен был туда приехать, посмотреть на те позиции, понять, что там делать, как заводить людей. И после этого я должен был вернуться, разработать этот план, собрать до взвода людей и с ними уже проводить эту операцию. На Hyundai Terracan я наехал на противотанковую мину. Я так понимаю, что их было две, потому что одна сработала, а другая валялась рядом. Мне повезло, потому что после того, как говорил мне мой покойный очень близкий друг Сварог, через два дня ребята уже в бронежилетах ехали туда же, из них двое или трое сразу погибли, потому что броню вывернуло, и один был очень тяжелый "трехсотый".

Вы же получили ранение ноги, челюсти и долгое время проходили реабилитацию. Может быть, это было за границей? Вы не доверяете иностранным врачам, только украинским. Почему?

Я мыслю просто рационально. Начиная еще с 14-го года, у наших врачей большая практика больше, чем там. Потому что ранение, которое есть сейчас, отличается от тех, которые были в других войнах. Оно не является таким ранением, которое получили бы люди в гражданской жизни. Оно специфично и обязательно имеет свои последствия. Зачем мне уезжать за границу, если я могу сделать это здесь, у себя дома? Ведь выезд за границу – это дополнительный стресс, непонятно, что там дальше будет. Все нюансы очень сильно влияют на твое состояние, когда ты ранен. Ты хочешь отдохнуть, чтобы меньше болело. Мое состояние было таким, что ребята думали, что я скоро уйду. А потом я проснулся, стал понемногу говорить. Я был полностью обгоревший, руки и лицо были черные, пальцы все сломаны. На ноге у меня перелом ниже колена до кончиков пальцев. У меня нет сустава, там стоит металлоконструкция. И челюсть так же зашита, металл с обеих сторон.

Что сейчас говорят врачи?

На ноге должны были вставлять сустав, но на самом деле там уже не на что его вставлять. Единственный выход - это вырезать оставшиеся там части сустава, подпилить кости и вырастить под углом 90 градусов. Пальцы у меня сгибаться будут, а выше – нет. Но все же это своя нога, и я смогу передвигаться на своих двоих.

Пока идет ваша реабилитация, вы активно занимаетесь патронатной службой "Азова", которая называется Support AZOV. Или вы просто общаетесь с ними?

Смотрите, есть патронатная служба "Ангелы Азова", она занимается Нацгвардией "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ. Есть "Азов Ван" - это благотворительный фонд НГУ "Азов" и есть Support AZOV, который мой, это благотворительный фонд 3-й отдельной штурмовой бригады. Я пришел в "Support" очень интересно. Я приехал с реабилитации еще на двух костылях, встретил знакомого и рассказал ему, что есть пара волонтеров, может, нашим нужно, потому что 1,5% из 100% обеспечения – это ни о чем. Как тогда "Азов" существовал благодаря волонтерам и меценатам, так и сейчас. Он сказал, что знает, что делать и предложил Support AZOV. И так понемногу раскрутилось.

В чем поддержка? Кого вы поддерживаете?

Support AZOV поддерживает исключительно 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Там ведь немного людей, нет даже 20 – 10-12 - это все, кто есть. Физически закрыть потребности бригады нам очень тяжело. Надо решать вопросы с автомобилями, на чем передвигаться, как это передвижение заправлять, ремонтировать. Также необходимы дроны, форма, шлемы, броня, еда. То есть полностью закрытие тыловой службы фронта. Из-за того, что нас мало, мы не всегда можем закрыть все запросы вовремя. Было бы очень желательно, если бы люди просто поискали Support AZOV и узнали бы, что это такое. Там у нас все расписано, на сделанном сайте все достаточно доступно. Я думаю, что сейчас все понимают, что помогать армии, донатить нужно просто по умолчанию. Если ты не будешь спонсировать свою армию, ты будешь спонсировать чужую.

Командиром 3-й отдельной штурмовой бригады является Андрей Билецкий – бывший народный депутат Украины. Как вы оцениваете его как лидера этого добровольческого движения, существовавшего еще с 2014 года?

Всё очень просто. То, что он создал, еще начиная с патриотов Украины, стало единственным движением, выросшим сейчас в профессиональную армию. Сделать такую титаническую работу и не умереть как другие добровольческие формирования, а наоборот только возрасти и умножиться, я считаю, что это заслуживает уважения. У меня оно и так есть, потому что это командир, лидер, за которым мы идем. Вы сами видите, что там есть прогресс. У других людей должно быть уважение и уважение не только к Андрею Евгеньевичу, но и вообще ко всем, кто входит в состав 3-й отдельной штурмовой бригады и соответствующим службам.

Руслан Романов (Панк), боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

Известно, что со времен Мариуполя и Азовстали более 600 азовцев находятся в российском плену в разных местах - и на территории временно оккупированного Донбасса, и на территории РФ. Как вы видите для себя возвращение этих людей? Что нам нужно делать: решать этот вопрос деликатно, без широкой огласки или говорить об этом, постоянно напоминать, проводить публичные акции?

В интернете есть сайт ассоциации семей защитников Азовстали, я думаю, что лучше обращаться к ним. Из-за ситуаций, которые были даже в прошлом году, пленные постоянно меняются, ведь мы не забываем, что все-таки враг играет нечестно. В плену есть мои побратимы, которых я знаю еще из батальона "Азов", с которыми я был еще во времена АТО. Я не уважаю их (россиян, – ред.) вообще, потому что они не соблюдают никаких правил. Это очень болезненная тема. Лучше обращаться к семьям защитников Азовстали и общаться с ними. Нужна не огласка, нужны конкретные действия. Я думаю, что у них больше информации, которая будет направлена действительно в адекватное русло, чтобы из этого снова не вышел какой-то конфуз или конфликт.

Вы воевали на Запорожском направлении, там сейчас жесткие бои и продолжается определенное продвижение, но не такими темпами, как бы хотелось украинскому обществу, командирам и военным. Много информации в западных медиа сейчас появляется о том, что контрнаступление замедлено и давайте будем договариваться или склонять Украину к переговорам. Как вы как военный оцениваете происходящее на юге и на востоке Украины? Что вы думаете о перспективах этого наступления и на что мы можем рассчитывать эти месяцы?

"Сейчас идет борьба за существование украинской нации в принципе"

Мне был вчера звонок от моего знакомого, с которым мы начинали воевать с первых дней полномасштабного вторжения, он сообщил, что из нашей группы снова погибший и тяжелые раненые. Я уже не раз говорил, что эта война не идет просто как АТО. Сейчас идет борьба за место под солнцем, существование в принципе украинской нации. Не народа, а нации. И когда люди здесь ждут что-то как в играх, меня это бесит. Так, как было с Херсоном о том, что поедим арбузы и т. д. Лично мне и всем ребятам это неприятно слышать. Пить рюмку где-нибудь в баре за то, что там пацаны продвинулись, потратьте эти деньги лучше на донаты, поезжайте туда сами. Пока я пошел проходить ВВК (военно-врачебная комиссия, – ред.), когда у меня треснул болт в металлоконструкции и я плохо себя чувствовал, я увидел, как живут здесь в Киеве и что здесь происходит. Я сегодня ночь не спал из-за громких мотоциклов. Как вы думаете, что подумают там на фронте, когда узнают, что здесь реально происходит? Будет ли у них мотивация идти дальше? Я думаю, у них будет мотивация только в отпуске понабивать лица этим людям. Позавчера я ехал в метро с костылем и рюкзаком, снять я его не могу, потому что мне нужно за что-то держаться и держать костыль. Куча народа на меня начали гнать: "Сними рюкзак". Какой-то чувак в футболке "I`m Ukrainian", от которого валится перегаром. Я не говорю, что все такие, большинство.

"Те, кто не воюет и не помогает армии, для меня не люди"

А как объяснить сейчас гражданским мужчинам и вообще гражданскому обществу, что война надолго и то, что воевать наверняка пойдут все, все должны быть готовы к этому? И что должна быть ротация, ведь люди, которые были с самого начала на линии фронта, тоже нуждаются в отдыхе, они заканчиваются. Как это объяснить обществу, привыкшему к тому, что война где-то далеко?

Людей сейчас я могу отнести к категории двух направлений: воюющие и помогающие. Остальных, кто ничего не делает, я не понимаю, как назвать. Как себя можно чувствовать, когда ты сидишь не важно где, в Украине или на отдых ты уехал из Украины, а там идет война. У меня вопрос ко всем гражданским: что мне и таким, как я, делать в такой ситуации? Первое, что приходит в голову, просто выйти и набить лицо. Но это ничего не изменит. Только то, что меня или такого же военного снимут на видео и скажут, что они, как и во времена АТО, такие же неадекватные, они приезжают сюда только избивать и давайте их сюда не пускать. Как себя чувствуют люди, которые сейчас ничего не делают? Чувствуют ли они себя людьми, украинцами?

В гражданском обществе существует определенное устоявшееся выражение, что ребята с фронта придут после завершения войны, порядок наведут и решат все наши общественные вопросы, в первую очередь вопросы справедливости. Как вы относитесь к такому изречению?

Есть такая интересная книга, которую я советовал бы многим почитать, это Конституция Украины. У нас, соответственно, есть свобода вероисповедания, свобода слова. И они, если считают себя сознательными гражданами, могут взять ситуацию в свои руки и в тылу что-то менять. Не просто говорить, жаловаться, а реально менять. Это возможно и очень просто. Есть только один нюанс – нужно подняться, чтобы это сделать. Может, нужно было бы собрать кучу людей и отправить в госпиталь, чтобы они посмотрели, как мучается тот воин. Я не понимаю, как правильно это выразить, потому что у меня реально есть возмущение. Как так можно себя вести, когда идет истребление украинцев и Украины в целом?

"У украинцев есть хорошее свойство – мы очень быстро всему учимся"

В канун Дня Независимости поступила информация о том, что нам уже точно дают самолеты F-16 и что украинские пилоты уже начали на них обучение. Как военный, как вы воспринимаете тот уровень помощи, который есть сегодня? Насколько самолеты F-16 важны на фронте?

Знаете, для нас сейчас важно все. Начиная даже с джипов, хотя сейчас лучше закупать бронированную технику. Для меня главное, чтобы были живы ребята. Поэтому, в принципе, любая помощь всегда нужна. У украинцев есть очень хорошее свойство – мы очень быстро всему учимся. Потому не важно, что там приедет, мы всему быстро научимся. Мы выгоним этого врага, потому что так не может происходить дальше.

Что сейчас происходит в вашем родном Краснодоне? И как после украинской победы интегрировать не только территории, но и этих людей, которые сейчас там живут?

Многие за 2014-2016 годы въехали на оккупированные территории и покупали там массово задешево любую недвижимость. Они подделывали украинские паспорта и уезжали на территорию Украины, где вели диверсионную деятельность. Поэтому фильтрация этого всего будет очень сложная. Как правильно это делать покажет только время. Во-первых, до этого еще нужно дожить. Если в Киеве сейчас спокойно, это не значит, что сюда не придут снова. Это должны понимать люди из всех регионов страны. Война может начаться с другой стороны. Пока мы это сделаем, будет трудно понять, кто свой, а кто чужой.

Как вы относитесь к возвращению тех людей, которые уехали в Европу и вообще по миру?

Я сравниваю это с холмом, на котором есть трехэтажный домик, где самый низкий этаж начало затапливать или туда стали приходить воры. Пока весь остальной дом спокойно живет и думает, что оно его не коснется, так же как в Украине, все забрав внизу, воры переходят выше. Если там все прошло безнаказанно, можно идти дальше. Здесь возникает вопрос, как за границей чувствуют себя мужчины? Для меня – это не люди. Есть обычно инвалиды или профессии, которые будут лучше развиваться там. А вот об остальных я даже не знаю, что сказать. Как во время АТО, так и во время полномасштабного вторжения многие хлопцы погибли, это был цвет нации. А упитанные чуваки выехали. Почему дети умерли, а они выехали? Для меня они не люди.

"Победа означает сделать так, чтобы Россия боялась снова наступать"

Что делать с Россией после победы? Как вы себе понимаете решение вопроса соседства с агрессором?

Здесь я считаю, что следует начать со слова "победа". Лично для меня это произойдет, когда во всех головах появится отдельный отдел, который будет указывать на то, что у нас полномасштабная война, у нас гибнут люди и нужно что-то делать, а не сидеть и непонятно чем заниматься. Понимаете, нас пробуют разъединить, но в единстве наша сила. Я постоянно об этом говорю, но не до многих доходит. Когда будет единство в головах, тогда уже будет победа прямо здесь.

Что такое победа лично для вас в будущем?

Это, во-первых, изгнание всей скотины, которая не хочет быть в Украине, не желает говорить по-украински и просто не воспринимает Украину в каких-угодно ее проявлениях. Есть Украина и здесь, пожалуйста, по-украински даже думать. Во-вторых, это выйти на наши исторические границы. Не то что освободить Донбасс, а именно вернуть исторические границы. Также сделать нормальную оборону. Вопрос не к какому-то руководителю, вопрос в принципе к народу. Если все хотят, чтобы у них в подъезде было чисто, они берут и делают это вместе. Тоже самое и в Украине. От соседа никуда не уйдешь, но надо сделать так, чтобы он боялся к нам снова ходить. Вот что будет победой.