Все, что сказано обо мне - ложь, - футболист Зозуля

Об этом сообщает Marca .



Фанаты сорвали трансфер Романа Зозули в "Алькоркон" из-за его политических взглядов. Украинец заверил, что все сказанное о нем - ложь.



"Рад быть в этой семье. Все, что сказано обо мне - ложь. Я пришел сюда играть в футбол и помочь команде. Бороться за команду, болельщиков. Я счастлив. Я очень рад быть здесь и готов отдать 100% себя на поле. Я готов даже умереть там. Рад быть в этой семье", - сказал Роман Зозуля.



31-летний форвард с 2017 года выступал за испанский "Альбасете", который покинул после завершения прошлого сезона. Также Зозуля играл за "Динамо", "Днепр" и испанский "Бетис". Форвард провел 32 матча и забил 4 гола за сборную Украины.



В прошлом сезоне 31-летний Роман Зозуля провел 37 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.



Следующий сезон Зозуля проведет в испанской "Фуэнлабраде".

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