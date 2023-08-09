"Все, что нужно Украине": США планируют более чем втрое увеличить производство снарядов
Министерство обороны США модернизирует оборонно-промышленную базу и расширяет производство критически важных боеприпасов, сохраняя приверженность поддержке Украины
Об этом сообщил помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш, информирует прессслужба Пентагона.
Буш заверил, что США будут производить достаточное количество оружия для собственной защиты и для помощи "нашему союзнику, Украине, чтобы она имела, все, что ей нужно".
Буш сказал, что сейчас Америка производит 24 тысячи артиллерийских снарядов в месяц и планирует нарастить производство до более 80 тысяч снарядов в месяц в течение следующего года.
"Мы одновременно модернизируем нашу промышленную базу и наращиваем производство, - сказал Буш и добавил, что в течение всей полномасштабной российской агрессии американская техника оставалась высокоэффективной в бою".
С начала вторжения России в феврале 2022 года администрация президента Джо Байдена выделила более 43 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины, включая более 2000 зенитных систем Stinger, более 10 000 противотанковых систем Javelin и более 2 миллионов 155-мм артиллерийских снарядов.
Эту помощь оказывали из имеющихся запасов в США и через Инициативу содействия безопасности Украины. Кроме того, Вашингтон увеличил производство ключевых артиллерийских снарядов, чаще всего использующих ВСУ.
Бывший генерал сил США в Европе Бен Годжес в сети Х (ранее - Twitter) назвал сообщение об увеличении производства снарядов впечатляющим и добавил: "У нас есть промышленные мощности. Только нужна политическая воля, чтобы инвестировать".
- Отметим, что к беспрецедентному увеличению производства боеприпасов для нужд Украины прибег и ЕС. 13 апреля Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины.
- 2 мая в ЕС подготовили план производства 1 млн. снарядов для Украины и собственных запасов.
- 23 мая главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.
- 1 июня Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, которые пойдут в поддержку армии Украины.
- 7 июля Совет Европейского Союза и Парламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который позволит увеличить производство ракет и БК. 13 июля Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит из-за поставок в Украину.
- 25 июля в ЕС вступил в силу план увеличения производства боеприпасов для Украины.
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