Об этом сообщил помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш, информирует прессслужба Пентагона.

Буш заверил, что США будут производить достаточное количество оружия для собственной защиты и для помощи "нашему союзнику, Украине, чтобы она имела, все, что ей нужно".

Буш сказал, что сейчас Америка производит 24 тысячи артиллерийских снарядов в месяц и планирует нарастить производство до более 80 тысяч снарядов в месяц в течение следующего года.

"Мы одновременно модернизируем нашу промышленную базу и наращиваем производство, - сказал Буш и добавил, что в течение всей полномасштабной российской агрессии американская техника оставалась высокоэффективной в бою".

С начала вторжения России в феврале 2022 года администрация президента Джо Байдена выделила более 43 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины, включая более 2000 зенитных систем Stinger, более 10 000 противотанковых систем Javelin и более 2 миллионов 155-мм артиллерийских снарядов.

Эту помощь оказывали из имеющихся запасов в США и через Инициативу содействия безопасности Украины. Кроме того, Вашингтон увеличил производство ключевых артиллерийских снарядов, чаще всего использующих ВСУ.

Бывший генерал сил США в Европе Бен Годжес в сети Х (ранее - Twitter) назвал сообщение об увеличении производства снарядов впечатляющим и добавил: "У нас есть промышленные мощности. Только нужна политическая воля, чтобы инвестировать".