"Все, что необходимо для ПВО": Германия готовит зимний пакет помощи для Украины

Об этом пишет Tagesschau.

"Все, что необходимо для противовоздушной обороны важно", - сказал Шольц.

Отмечено, что Германия поставит Украине дополнительную единицу зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые комплексы Iris-T, новые зенитные танки Gepard и новые боеприпасы.

Также, по данным издания, в Европе будет обсуждено, как финансировать помощь Украине. Это касается среднесрочного финансового плана ЕС.