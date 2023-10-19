"Все, что необходимо для ПВО": Германия готовит зимний пакет помощи для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готовит зимний пакет военной помощи для Украины, в том числе средства противовоздушной обороны
Об этом пишет Tagesschau.
"Все, что необходимо для противовоздушной обороны важно", - сказал Шольц.
Отмечено, что Германия поставит Украине дополнительную единицу зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые комплексы Iris-T, новые зенитные танки Gepard и новые боеприпасы.
Также, по данным издания, в Европе будет обсуждено, как финансировать помощь Украине. Это касается среднесрочного финансового плана ЕС.
- В частности, в сентябре, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в немецком обществе, несмотря на экономические трудности, не ощущается внутренняя усталость от поддержки Украины на фоне полномасштабной российской агрессии.
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