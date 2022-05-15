Об этом СБУ стало известно из перехваченного разговора оккупантов.

Фосфорные и кассетные средства поражения особенно опасны, считаются негуманным видом вооружения, запрещенным международными конвенциями. В разговоре захватчик признался, что Россия продолжает нарушать законы и обычаи войны.

"Да все ждут, когда Володьку (Владимира Путина , – ред. ) это все зае*ет, он войска выведет и "тополя", нах*й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.

С 2014 года россияне неоднократно использовали запрещенное оружие, фиксирует СБУ. С начала полномасштабного вторжения количество и жестокость этих военных преступлений выросли по всей линии фронта.

"Перехват и собранные данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни один российский военный преступник не избежал наказания", – добавляют в СБУ.

14 мая захватчики применили фосфорные бомбы против защитников Азовстали. В то же время зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2 500 градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно.

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