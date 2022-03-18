"Все, что хочет Путин – уничтожение украинцев": Княжицкий об условиях прекращения огня, озвученных главой РФ Эрдогану
Нардеп Николай Княжицкий прокомментировал условия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины, озвученные в разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
Об этом он написал в Facebook.
Княжицкий перечислил требования Путина: "нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает достаточным, обеспечение "защиты русского языка в Украине" и "денацификация".
"Все, чего хочет Путин - уничтожение украинцев. Поэтому и настаивает на двух последних пунктах. И на первых для того, чтобы как только будет просыпаться национальное сознание - уничтожать его. Поэтому уничтожен должен быть агрессор. А любые переговоры - имитация для перегруппировки сил ", – отметил нардеп.
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