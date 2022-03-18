"Все, что хочет Путин – уничтожение украинцев": Княжицкий об условиях прекращения огня, озвученных главой РФ Эрдогану

Об этом он написал в Facebook.



Княжицкий перечислил требования Путина: "нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, разоружение Украины до такого уровня, который Кремль признает достаточным, обеспечение "защиты русского языка в Украине" и "денацификация".



"Все, чего хочет Путин - уничтожение украинцев. Поэтому и настаивает на двух последних пунктах. И на первых для того, чтобы как только будет просыпаться национальное сознание - уничтожать его. Поэтому уничтожен должен быть агрессор. А любые переговоры - имитация для перегруппировки сил ", – отметил нардеп.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал президенту Турции условия подписания мирного соглашения с Украиной.