Все, что делал Зеленский со спецоперацией по вагнеровцам, было для Путина и Казака, - Портников
Журналист и публицист Виталий Портников считает, что президент РФ Владимир Путин является жестоким и коварным убийцей и договориться с ним не получится
Такое мнение он высказал в эфир программы "Субботний политклуб" на Еспресо.TV
“В этой всей истории вагнеровцами власть лгала не нам, а Путину с Казаком. Мы вообще в этой истории статисты. Вот представьте, выходи Зеленский и говорит, что мы готовили эту спецоперацию, но для нас важнее то, чтобы наши люди не погибали на Донбассе, тем не менее, мы имеем много информации об этих убийцах и обязательно ее обнародуем. И это мог говорить Зеленский образца 2019-2020 годов. Зеленский, желающий договориться с Путиным и посмотреть ему в глаза. На такую реакцию, конечно, обиделся бы Путин. Так вот, все, что делал Зеленский с этой спецоперацией, было не для нас, а для Кремля", – объяснил Портников
Портников заметил, что не ищет здесь какую-либо измену. Он подчеркнул, что главная проблема власти в их жизненной позиции. Портников считает, что Зеленский чувствует себя генеральным секретарем ЦК Компартии Украины, а первым секретарем ЦК Компартии Украины.
Проблема в том, что Зеленский чувствует себя первым секретарем ЦК Компартии Украины, у которого есть генеральный секретарь ЦК Компартии в Кремле. Только это не Михаил Горбачев, а Владимир Путин. И он, конечно, может позволить себе определенную самостоятельность, но не настолько, чтобы оскорбить генерального секретаря. Владимир Александрович, я вот, что хочу сказать, Путин не генеральный секретарь, он жесток и коварен убийцей. И если Вы не будете защищать свою страну, то он не просто уничтожит Украину, он и вас убьет", – добавил Портников.
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