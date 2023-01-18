"Все, что делает РФ, – попытка прекратить войну": ЦПД предупредил о нарративах Путина, которые 18 января продвигает Россия

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Боевые действия на Донбассе не прекращаются с 2014 года. Все, что делает сегодня Россия, – это попытка прекратить войну", – сказал Путин.

В ЦПД также отметили, какие еще нарративы продвигает президент страны-террориста:

"Россия не могла терпеть издевательства над людьми, которые поддерживали Россию в Украине";

"Решение о начале "СВО" - тяжелое, вынужденное, но нужное и необходимое";

"Власть Украины нелегитимна, поскольку нынешнее руководство Государства захватило власть силой";

"Донбасс – это российская историческая территория".

"Заявления Путина выглядят достаточно предсказуемо, учитывая, что подобные нарративы повторяются почти в каждом его выступлении. Таким образом Путин дал понять, что в ближайшее время изменений не предвидится. Сейчас оккупанты находятся в оборонной позиции, поэтому Путин с помощью шантажа, манипуляций и дипломатических связей пытается выиграть как можно больше времени, чтобы собраться с силами для нового наступления", - пишет Центр противодействия дезинформации.

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