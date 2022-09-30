Все члены парламента РФ, семьи Шойгу и Медведева: США наложили новые санкции за попытку аннексии территорий Украины Россией
США ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В список вошли все члены российского парламента, а также семьи российских чиновников
Об этом идет речь на портале Министерства финансов США.
В санкционном списке появились 14 юридических лиц из российского военно-промышленного комплекса, трое ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайшие родственники некоторых российских чиновников, а также 278 членов российского парламента за содействие проведению Россией фейковых референдумов и попытку аннексии суверенной территории.
Среди них – родственники министра обороны РФ Сергея Шойгу, жена и сын заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместители, депутат РФ Валентина Терешкова и т.д.
Кроме того, Минфин США добавил 57 юрлиц из Китая, Армении и Беларуси в перечень организаций, нарушающих экспортный контроль США.
Отдельно Государственный департамент США вводит санкции против членов семьи мэра Москвы Сергея Собянина, также являющегося членом Совета безопасности России, и визовые ограничения в отношении гражданина России Очур-Суге Монгуша за пытки украинского военнопленного.
Государственный департамент также вводит визовые ограничения в отношении 910 человек, в том числе военнослужащих Российской Федерации, белорусских военных чиновников и российских марионеток, действующих на оккупированных Россией территориях Украины.
- 30 сентября глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.
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