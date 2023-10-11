Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО, - Столтенберг

Об этом он сказал, выступая на заседании в формате "Рамштайн".

"Россия снова готовится использовать зиму, как оружие войны. Мы должны поднимать наши ставки тоже и предоставлять дальнейший поток оружия и боеприпасов Украине. Чем крепче будет Украина на поле боя, тем крепче будет ее позиция за столом переговоров. Мы должны сделать все, чтобы история не повторялась, поэтому все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что на саммите в Вильнюсе члены НАТО отменили потребность в ПДЧ для Украины и ввели программу для достижения полной оперативной совместимости ВСУ с силами Альянса.

"Мы сидим за одним столом, как равны. Ваша борьба, это наша борьба. Ваша безопасность это наша безопасность, ваши ценности - наши ценности", - добавил генсек.