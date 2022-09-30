Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

"Мы решительно отвергаем и безоговорочно осуждаем незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Умышленно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность, основные принципы правые, Россия ставит под угрозу глобальную безопасность", - заявили члены Евросовета в документе.

27 стран-членов ЕС заявили, что "Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это Украина. Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отказаться от этой незаконной аннексии".

Отмечается, что ядерные угрозы со стороны Кремля, военная мобилизация и стратегия ошибочного представления территории Украины территорией России и заявления о том, что война может происходить на территории России, не поколеблят решимости стран ЕС.

"Мы усилим наши ограничительные меры в ответ на противоправные действия России. Они еще больше усилят давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну. Мы вновь заявляем, что Европейский Союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку. столько, сколько нужно", – добавили в заявлении.

30 сентября Путин подписал "соглашения " о "вхождении в состав РФ" террористических "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. "Документы" Путин подписал с главарями террористических группировок "ДНР" Денисом Пушилиным, террористической "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также с "главами" российских оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей, коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

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