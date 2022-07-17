Все члены экипажа Ан-12, потерпевшего авиакатастрофы в Греции, были гражданами Украины
Авиакомпания "Меридиан" заявила, что все восемь членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего авиакатастрофы в Греции, были гражданами Украины
Об этом сообщает DW .
Факт авиакатастрофы самолета подтвердил генеральный директор компании "Меридиан" Денис Богданович.
В ночь на 17 июля самолет Ан-12 разбился к западу от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. он выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" близ Ниша в Сербии в столицу Иордании – Амману.
Экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, после чего диспетчеры в Греции позволили самолету приземлиться в аэропорту Салоники или в воздушной гавани Кавалы. Пилот выбрал последнюю, однако совершить посадку не смог. По данным очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, быстро снизился, а затем упал на землю, после чего произошел взрыв.
Представитель службы гражданской защиты Греции Ставрос Кивракис предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичных материалов. В настоящее время эксперты по взрывоопасным веществам находятся на месте. Пожарным и журналистам приказали отойти как минимум на 1 км от места катастрофы из-за возможной токсичности груза.
- 17 июля стало известно, что грузовой самолет Ан-12, следовавший из Сербии в Иорданию, разбился на севере Греции .
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