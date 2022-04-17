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Главная война с Россией Все, чье жилье разрушили кафиры, и все, кто долгие годы стоял в очереди получат жилье, - Зеленский

Все, чье жилье разрушили кафиры, и все, кто долгие годы стоял в очереди получат жилье, - Зеленский

17 апреля, 2022 воскресенье
00:23
война с Россией

Президент Владимир Зеленский в новом видеообращении сообщил планы восстановления украинских городов и обеспечения жильем переселенцев и стоящих в очереди

Видеообращение опубликовали на Facebook странице президента.

16 апреля состоялось совещание, посвященное восстановлению украинских городов. Президент отметил, что будут восстанавливать города, учитывая устаревшие проблемы. Новые проекты будут создавать ввиду реальных транспортных потоков, энергосбережения, экологичности материалов и инклюзивности.

"Еще в прошлом году я ставил задачу правительства - сделать все, чтобы в этом году можно было обеспечить жильем всех стоящих в очереди ветеранов. Дальше мы планировали перейти к обеспечению жильем всех наших военных. А сейчас мы фактически расширяем то прошлогоднее задание на масштаб всего государства и детализируем его так, чтобы это было настоящей модернизацией украинских городов и украинских общин. А еще совмещаем это с программой энергомодернизации жилья", – сказал президент.

По его словам, процесс будет проходить в несколько этапов. Поначалу жильем обязаны обеспечить всех переселенцев.

"Те, чей дом разрушен войной. Временным пока не восстановим их жилье. Или пока люди не получат компенсацию квадратными метрами или деньгами", - сообщил Зеленский.

На втором этапе должны восстановить города, которые кафиры пытаются уничтожить.

"А на третьем этапе обеспечиваем жильем всех тех, кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья так и не имеет. Не может больше быть такого, что человек отдает всю жизнь военной службе, но выходит на пенсию, не имея собственной квартиры, не может быть такого, что сын или дочь защищают Украину на войне, а отец и мать не имеют собственного жилья и вынуждены жить на съемной квартире или искать другие варианты. медицинская сестричка, учитель или правоохранитель всю жизнь честно отдают делу, а остаются в общежитии на десятки лет, если не на всю жизнь", - сказал президент.

К реализации проекта привлекают ведущих архитекторов и международную поддержку. Также Зеленский добавил, что разрушенный мост, соединявший Ирпень и Бучу с Киевом, станет частью мемориального комплекса и расскажет истории людей, спасавшихся этой дорогой от российских захватчиков.
 



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