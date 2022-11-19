Все было демократично, – Гутцайт объяснил, как Суркиса и Шуфрича избрали в НОК

Об этом Гутцайт сказал в эфире телемарафона.

"Федерация стрельбы из лука - независимая общественная организация, уполномочила президента федерации Нестора Шуфрича в состав НОК по обязательной квоте для федераций. А Суркис Григорий Михайлович был избран согласно его заявлению по квоте "Граждане, развивающие олимпийское движение в Украине". Их избрание в состав НОК проголосовали 99 членов из 114 присутствующих", - заявил президент НОК Вадим Гутцайт.

По словам Гутцайта, все проходило демократически.

"Сейчас мы уже знаем, что господин Шуфрич и господин Суркис написали письма, что они уходят из членов НОК. Поэтому хочу отметить, что все проходило демократически. Сейчас мы получили письма – это тоже демократично. Мы двигаемся вперед, развиваем честно наши отношения и нашу государство", - уверен президент НОК.

17 ноября стало известно, что новый президент НОК Украины стал Вадим Гутцайт. Также в состав НОК вошли Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

После этого Андрей Шевченко объявил о своем выходе из состава Национального олимпийского комитета.

18 ноября стало известно, что Суркис и Шуфрич покинут состав НОК.

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