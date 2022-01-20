Все будут счастливы: Промоутер Джошуа раскрыл план, который сделает возможным супербой Усик – Фьюри

Об этом сообщает Mirror.co.uk.

По его словам, есть люди, которые готовы заплатить большие деньги, чтобы организовать между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри поединок за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

"Мы все еще работаем над организацией поединков между Джошуа и Усиком, а также Уайтом и Фьюри. Но есть люди, которые хотят увидеть бой между Фьюри и Усиком. Они готовы заплатить много денег. Если на кону много денег, то нет проблем, чтобы разработать план, по которому все будут счастливы. Конечно, в таком случае есть неплохой шанс, что Фьюри и Усик проведут поединок", - сказал Хирн.

Он подтвердил, что Джошуа получил предложение отказаться от немедленного реванша с Усиком.

"Велись переговоры относительно того, чтобы Фьюри встретился с Усиком, а Энтони с победителем. Затем Уайт стал бы обязательным претендентом для нового абсолютного чемпиона. На самом деле это все очень сложно сделать и все сдались", - отметил Хирн.

Он добавил, что сейчас наиболее вероятным выглядят бои Усик – Джошуа и Фьюри – Уайт.

"План сейчас такой: Джошуа встретится с Усиком, Уайт из Фьюри, но это предложение все еще в силе и переговоры продолжаются. Если спросить мое мнение, то считаю, что сейчас чемпионы должны защитить свои титулы. Конечно, есть большое желание провести поединок , в котором определится абсолютный чемпион", - подытожил Хирн.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной он должен был встретиться в реванше с Джошуа, а Фьюри - защищать титул WBC (Всемирного боксерского совета) в бою против Уайта.