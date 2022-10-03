"Все будут любимы": Jerry Heil спела о Щекавице
Украинская певица Jerry Heil перепела "Молодую волчицу" Олега Винника, актуализировав ее в шутку об оргии на Щекавице
Видео артистка и музыкант выложила у себя в Instagram.
В подписи к публикации Яна Шемаева, выступающей под именем Jerry Heil, отметила, что не могла обойти стороной тему, которая появилась во всех мемах.
"Брось тем, кто в теме. А кто не в теме – тому еще и мемы брось", - написала певица.
В своем коротком видео Яна воспевает ситуацию, когда во время воя сирен киевляне идут на Щекавицу.
"Если и бахнет в этот момент, все будут любимы", - поет Jerry Heil.
- Шутка, которая через неделю стала мемом, появилась в ответ на угрозы Путина ядерным ударом в Украину и, в частности, центрам принятия решений в Киеве. Жители столицы начали писать, что в случае удара планируют собраться на горе Щекавица в центре города и напоследок устроить оргию.
- К мему присоединились не только жители столицы, но и зарубежные политики и чиновники.
- Откровенное фото, посвященное мему о Щекавице, обнародовал и Андрей Данилко
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