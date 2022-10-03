"Все будут любимы": Jerry Heil спела о Щекавице

Видео артистка и музыкант выложила у себя в Instagram.

В подписи к публикации Яна Шемаева, выступающей под именем Jerry Heil, отметила, что не могла обойти стороной тему, которая появилась во всех мемах.

"Брось тем, кто в теме. А кто не в теме – тому еще и мемы брось", - написала певица.

В своем коротком видео Яна воспевает ситуацию, когда во время воя сирен киевляне идут на Щекавицу.

"Если и бахнет в этот момент, все будут любимы", - поет Jerry Heil.