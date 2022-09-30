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Всё будет уничтожаться. Данилов прокомментировал угрозу со стороны Беларуси

30 сентября, 2022 пятница
22:39
война с Россией На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

Секретарь СНБО убеждает, что если где-то будут дислоцироваться средства поражения нашей страны, мы их должны уничтожить

Об этом Алексей Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Отвечая на вопрос о возможности военного удара со стороны Беларуси, Алексей Данилов сказал, что все, что опасно для Украины, будет уничтожаться.

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"Какими силами и средствами – это уже вопрос наших Вооруженных сил, это вопрос наших спецподразделений, наших ребят, которые понимают, как они могут использовать те или иные средства поражения на тех или иных территориях. Поверьте, если где-то будут стоять средства поражения нашей страны, мы их должны уничтожить. Это наша задача, где бы они ни находились", — заявил секретарь СНБО.

  • В вечернем обращении 30 сентября президент Зеленский прокомментировал ситуацию на Востоке и поблагодарил бойцов 3 бригады и 1 батальона.
  • Вечером того же дня ВСУ освободили Дробышево под Лиманом.
  • В Белоруссии с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети. Это может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами РФ.

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