Об этом Алексей Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

Отвечая на вопрос о возможности военного удара со стороны Беларуси, Алексей Данилов сказал, что все, что опасно для Украины, будет уничтожаться.

Читайте также: В Беларуси может быть сформирован стратегический кулак для имитации или нанесения удара по Украине, — белорусский политолог Усов

"Какими силами и средствами – это уже вопрос наших Вооруженных сил, это вопрос наших спецподразделений, наших ребят, которые понимают, как они могут использовать те или иные средства поражения на тех или иных территориях. Поверьте, если где-то будут стоять средства поражения нашей страны, мы их должны уничтожить. Это наша задача, где бы они ни находились", — заявил секретарь СНБО.

В вечернем обращении 30 сентября президент Зеленский прокомментировал ситуацию на Востоке и поблагодарил бойцов 3 бригады и 1 батальона.

Вечером того же дня ВСУ освободили Дробышево под Лиманом.

В Белоруссии с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети. Это может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами РФ.