Всё будет уничтожаться. Данилов прокомментировал угрозу со стороны Беларуси
Секретарь СНБО убеждает, что если где-то будут дислоцироваться средства поражения нашей страны, мы их должны уничтожить
Об этом Алексей Данилов заявил в эфире всеукраинского телемарафона.
Отвечая на вопрос о возможности военного удара со стороны Беларуси, Алексей Данилов сказал, что все, что опасно для Украины, будет уничтожаться.
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"Какими силами и средствами – это уже вопрос наших Вооруженных сил, это вопрос наших спецподразделений, наших ребят, которые понимают, как они могут использовать те или иные средства поражения на тех или иных территориях. Поверьте, если где-то будут стоять средства поражения нашей страны, мы их должны уничтожить. Это наша задача, где бы они ни находились", — заявил секретарь СНБО.
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