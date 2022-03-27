Все будет Украина! Киану Ривз поддержал украинцев

В сети появилось его фото с сине-желтым плакатом, где пишет: "Все будет Украина".

На фото Киана Ривз стоит вместе с двумя женщинами, которые держат этот плакат. Неизвестно, где и когда именно было сделано это фото.

"Нео, Джон Вик и Джонни Сильверхенд все выступают за Украину!" – написал журналист Илья Пономаренко, который одним из первых опубликовал это фото.





Фотография стала вирусной и распространилась по многим пабликам.

"Бог послал Киану передать, что они за нас!", - подписали фото в Geek Journal – популярном украинском медиа, рассказывающем о новостях кино и сериалов.

Многие украинцы выразили слова благодарности известному актеру, а некоторые напомнили, что его персонаж из серии фильмов о Джоне Вике – это лучший в мире киллер и попросили Ривза посетить в гости президента России и воплотить мечту миллионов украинцев.

Напомним , Шон Пен требует предоставить Зеленскому слово на церемонии вручения Оскара, иначе откажется от награды.

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