"Все большее количество государств Глобального Юга поддерживает Формулу мира президента Зеленского", - спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке
Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх считает, что все большее количество государств Глобального Юга поддерживает Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского
Об этом Субх рассказал на международной конференции Сrimea Global. Understanding Ukraine through the South, сообщает корреспондентка Еспресо Екатерина Галко.
По его словам, инициативы, которые Украина представляет миру, каждый год находят все более широкую поддержку. Сначала реализация и распространение украинской Формулы мира нуждались в значительных усилиях со стороны МИД и координации центральных органов исполнительной власти Украины. Но сейчас ее поддерживают все большее число стран.
"Мне очень приятно констатировать, что с каждым брифингом, с каждой встречей, посвященной имплементации того или иного пункта Формулы мира, мы наблюдаем все большее количество привлеченных государств Глобального Юга, в том числе с африканского континента, Ближнего Востока и других частей света. Глобальный Юг обращается к тем, кто отстаивает правду, принципы международного права и устава ООН", - отметил он.
В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква подчеркнул, что "важно привлекать не только европейские и евроатлантические государства к Формуле мира, но и страны Глобального Юга, страны Латинской Америки, Африки, Азиатского региона".
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Формула мира может стать основой для прекращения других военных конфликтов и принятия соответствующих решений, если те или иные международные институции не позволяют справедливо заканчивать войны и добиваться мира.
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