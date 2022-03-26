Все большее число членов НАТО выступают за миротворческую миссию в Украине, - Моравецкий

Об этом пишет RMF24 .



"Мы уже знаем из СМИ за предыдущие дни, что были положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие страны-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и общего голоса от НАТО. Мы также отмечаем, что это должна быть точечная миссия НАТО. Для тех, кто скептически настроен, а такие были и в зале Европейского Совета, я хотел бы, чтобы они представляли, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным местом, куда люди бегут", - подчеркнул он.



По словам польского премьер-министра, в таком случае государства будут вынуждены принять "десятки миллионов беженцев" из Украины. Матеуш Моравецкий добавил, что, учитывая варварское поведение президента РФ и россиян, можно представить и худшие сценарии.



"К сожалению, я могу представить и худшие сценарии, поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву", - отметил премьер-министр.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять миротворцев в Украину.

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