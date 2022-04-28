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Все больше украинцев возвращаются к работе, однако почти 40% по-прежнему остаются безработными, – опрос

28 апреля, 2022 четверг
15:15
Общество

В Украине наблюдается постепенный рост количества украинцев, которые возвращаются к работе. В настоящее время среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59%

Такие данные опроса обнародовала Социологическая группа "Рейтинг ".

Согласно данным опроса, возросло количество работающих в привычном режиме (с 23 до 32%). 24% работают частично или удаленно, а 3% – начали работать на новой работе. Больше всего тех, кто сейчас работает, среди жителей западных и центральных областей (около 60%). Среди южан работают 52%, сразу – около 40%.


Постепенное восстановление занятости наблюдается в центре, на юге и на востоке. В то же время на западе с начала апреля ситуация стабилизировалась. Среди потерявших работу 54% верят, что смогут вернуться на прежнее место работы. 40% – не верят. Также две трети респондентов, ставших безработными из-за войны, готовы сменить место работы. 58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию, а 49% – готовы работать в другом регионе страны.

  • "Рейтинг" также установил, что каждый пятый взрослый украинец покинул дом из-за полномасштабной войны, 22% переселенцев планируют вернуться домой в ближайшее время, 43% - после наступления мира.

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