Все больше украинцев возвращаются к работе, однако почти 40% по-прежнему остаются безработными, – опрос

Такие данные опроса обнародовала Социологическая группа "Рейтинг ".



Согласно данным опроса, возросло количество работающих в привычном режиме (с 23 до 32%). 24% работают частично или удаленно, а 3% – начали работать на новой работе. Больше всего тех, кто сейчас работает, среди жителей западных и центральных областей (около 60%). Среди южан работают 52%, сразу – около 40%.





Постепенное восстановление занятости наблюдается в центре, на юге и на востоке. В то же время на западе с начала апреля ситуация стабилизировалась. Среди потерявших работу 54% верят, что смогут вернуться на прежнее место работы. 40% – не верят. Также две трети респондентов, ставших безработными из-за войны, готовы сменить место работы. 58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию, а 49% – готовы работать в другом регионе страны.

"Рейтинг" также установил, что каждый пятый взрослый украинец покинул дом из-за полномасштабной войны, 22% переселенцев планируют вернуться домой в ближайшее время, 43% - после наступления мира.