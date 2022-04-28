Все больше украинцев возвращаются к работе, однако почти 40% по-прежнему остаются безработными, – опрос
В Украине наблюдается постепенный рост количества украинцев, которые возвращаются к работе. В настоящее время среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59%
Такие данные опроса обнародовала Социологическая группа "Рейтинг ".
Согласно данным опроса, возросло количество работающих в привычном режиме (с 23 до 32%). 24% работают частично или удаленно, а 3% – начали работать на новой работе. Больше всего тех, кто сейчас работает, среди жителей западных и центральных областей (около 60%). Среди южан работают 52%, сразу – около 40%.
Постепенное восстановление занятости наблюдается в центре, на юге и на востоке. В то же время на западе с начала апреля ситуация стабилизировалась. Среди потерявших работу 54% верят, что смогут вернуться на прежнее место работы. 40% – не верят. Также две трети респондентов, ставших безработными из-за войны, готовы сменить место работы. 58% респондентов не прочь переквалифицироваться на другую профессию, а 49% – готовы работать в другом регионе страны.
- "Рейтинг" также установил, что каждый пятый взрослый украинец покинул дом из-за полномасштабной войны, 22% переселенцев планируют вернуться домой в ближайшее время, 43% - после наступления мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 33.89
- Актуальное
- Важное