Все больше украинцев считают, что возобновление дружественных отношений с россиянами невозможно, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" .



Так, 8-9 марта 42% респондентов сказали, что восстановление дружественных отношений невозможно, 6% затруднились ответить, 22% высказали мнение, что это возможно через 20-30 лет, 18% - что через 10-15 лет, 12% - что дружественные отношения с россиянами могут возобновиться через несколько лет.



6 апреля невозможным восстановление дружественных отношений с россиянами назвали 64% респондентов, 4% затруднились ответить, 22% предположили, что это возможно через 20-30 лет, 7% - что через 10-15 лет, 4% считают возможным восстановление дружественных отношений с россиянами через несколько лет.



"Даже в регионах Юга и Востока больше половины опрошенных не верят в восстановление дружбы между народами", - отмечают социологи.



Кроме того, абсолютное большинство (91%) опрошенных не поддерживают тезис о том, что россияне и украинцы – это якобы "один народ". Сейчас с таким тезисом согласны только 8% (в августе 2021 года таких было 41%, в марте 2022-го – 21%). В то же время поддержка такого тезиса еще фиксируется среди 23% жителей Востока страны и среди 13% старших опрошенных.



"В других макрорегионах и возрастных группах поддержка такого тезиса почти отсутствует", - отмечает "Рейтинг".

