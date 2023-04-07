Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Всё больше стран запрещают TikTok. Что случилось и как отреагирует Украина
Обзор

Всё больше стран запрещают TikTok. Что случилось и как отреагирует Украина

Ярослава Наумова
7 апреля, 2023 пятница
08:01
Статьи

Со времени появления в 2016 году TikTok стал третьим по популярности интернет-сервисом в мире с более чем миллиардом активных пользователей ежемесячно. Впрочем, за последние несколько месяцев правительства и учреждения по всему миру запрещают использование TikTok на телефонах и устройствах чиновников

Ограничения для госслужащих уже были введены в США, Канаде, Великобритании, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Новой Зеландии, Тайване, Франции, Чехии, Эстонии: этот список постоянно расширяется. Главный офис ЕС приказал своим сотрудникам удалить программу из выданных им телефонов, а также рекомендовал удалить ее с приватных устройств, на которых установлены официальные программы. С конца марта под запретом приложение и для сотрудников НАТО. TikTok полностью запрещен на территории Индии и Афганистана.

Мотивы запрета

Если Афганистан запретил TikTok с формулировкой "чтобы предотвратить введение в заблуждение молодых людей", то правительства других стран и международных организаций мотивировали это вопросами безопасности.

TikTok собирает информацию о пользователях, включая их возраст, местонахождение, номера телефона, адреса электронной почты, устройство и даже ритм набора текста. Файлы cookie также отслеживают действия пользователей в других местах Интернета. Подобную информацию о пользователях собирают и другие популярные приложения и социальные сети, однако из-за того, что TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, возникли опасения, что доступ к данным пользователей может получить китайское правительство.

"Дело не в том, что мы знаем, что TikTok что-то сделал, а в том, что выросло недоверие к Китаю и осведомленность о китайском шпионаже", - комментирует Джеймс Льюис, эксперт по информационной безопасности Центра стратегических и международных исследований. "Контекст для TikTok гораздо хуже, поскольку доверие к Китаю исчезает".

По аналогичной причине правительства Великобритании и Австралии уже отказались от китайских камер безопасности на конфиденциальных сайтах.

Китайская угроза

23 марта генеральный директор TikTok Шоу Чу в течение 4 часов отвечал на вопросы в Конгрессе США, уверяя, что компания полностью независима от Пекина, а правительство Китая никогда не просило о доступе к данным и в любом таком запросе компания отказала бы.

Генеральний директор TikTok Шоу Цзі Чу під час своїх свідчень на слуханнях у Конгресі у Вашингтоні, округ Колумбія, 23 березня 2023 року

Генеральный директор TikTok Шоу Цзи Чу во время своих показаний на слушаниях в Конгрессе в Вашингтоне, округ Колумбия, 23 марта 2023 года. Фото: Getty Images

Западные эксперты ссылаются на законодательство о национальной безопасности Китая, которое требует от "любой организации или гражданина" в Китае "поддерживать, помогать и сотрудничать с работой государственной разведки", не определяя, что означает "разведывательная работа".

Директор ФБР Крис Рэй выразил обеспокоенность, что закон требует от компаний "делать все, что от них требует правительство, относительно показа им информации или служения инструментом для китайского правительства".

Американские эксперты предполагают разные сценарии использования Китаем данных пользователей TikTok. Например, с помощью информации о склонностях, пороках, чувствительных точках человека, можно давить на потенциального шпиона или объект  шантажа. Пользователи-подростки, которым сегодня нечего скрывать, могут уже скоро дорасти до чиновников или глав корпораций, и история их "откровений" в социальных сетях окажется полезной для иностранного врага.

Другая обеспокоенность состоит в том, что Китай может попытаться давить на компанию-владельца TikTok, чтобы она влияла на то, что видят пользователи на платформе, удаляла определенный контент через цензуру или продвигала пропаганду. Это может иметь большие последствия для выборов в США, формирования политики и другого демократического дискурса. Уже сегодня отмечается, что механизм распространения контента в TikTok затрудняет идентификацию и выявление дезинформации.

Во время слушания в Конгрессе спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что поддерживает законодательство, фактически запретившее TikTok. А госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что с TikTok должно быть "покончено так или иначе".

Впрочем, до тотального запрета в США пока не дошло. Противники ограничений обращают внимание, что сценарии использования данных Китаем – гипотетичны и пока нет никаких подтверждений таких намерений.

Все чаще звучат сомнения в методах обеспечения конфиденциальности и других программ, независимо от месторасположения и "национального происхождения" компании. Франция не только ограничила доступ чиновников к TikTok, но и стала первой страной, введшей ограничения для всех "развлекательных" программ, включая Netflix, Instagram, Candy Crush, Twitter. Такой запрет коснется около 2,5 миллиона государственных служащих.

Что в Украине

Парламентских инициатив по теме ТикТок в Украине пока не наблюдается: не зарегистрированы никакие законопроекты о дополнительных ограничениях. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в настоящее время разговоров о запрете и конкретных действиях в этом направлении нет, хотя министерство и следит за ситуацией в других странах.

На сайте президента Украины существует сразу 6 электронных петиций по TikTok: как за, так и против ограничений. Больше всего подписей (9 935 по состоянию на 05.04.23) набрала петиция Натальи Карасевой, зарегистрированная 24 марта. Там предлагается запретить TikTok "хотя бы на период войны в Украине", поскольку через видео идет много пропаганды.

Напомним, в марте прошлого года TikTok прекратил работу в России из-за закона о "фейковых новостях". А Украину TikTok перевел в европейский регион: до этого он был общим с Россией.

Новости
Мир
Китай
Технологии
Читайте также:
байден
4 апреля, 2023 вторник
"Не будет так плохо, как вы думаете": Байден о решении стран-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти
Олег Синєгубов
5 апреля, 2023 среда
Синегубов об обысках в Харьковской ОВА: никаких подозрений должностным лицам не вручали
путін
6 апреля, 2023 четверг
На заседании Совбеза Путин определил виновных в провале "спецоперации", - генерал Маломуж
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.99
    Покупка 36.99
    Продажа 37.8
  • EUR
    Покупка 40.08
    Продажа 40.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 апреля
08:07
OPINION
Как Польша хочет "захватить" Украину
07:45
В США прокомментировали информацию о возможных переговорах Украины с РФ по Крыму: только Зеленский может определить, готов ли на это
07:26
Tesla
Tesla будет использовать батареи LFP в своих электромобилях и грузовиках
07:11
Пентагон
Пентагон расследует утечку секретных документов США и НАТО о контрнаступлении Украины
06:38
Оккупанты в Крыму силой заставляют рыть траншеи наркоманов и алкогольнозависимых, а ВСУ отразили 40 атак РФ, - Генштаб
06:11
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 20-го тура чемпионата Украины по футболу
06:04
Протесты во Франции: произошли столкновения активистов с полицией, есть раненые и задержаные
05:29
Беларусь перебросила не менее 10 танков к границе с Литвой, - Гаюн
05:21
Украинское зерно будут экспортировать через Польшу без разгрузки, - спикер правительства Мюллер
05:05
РФ поддерживает псевдоволонтеров на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
03:23
ВСУ уничтожили наблюдательный пункт россиян на одном из островов
02:28
Из-за шторма россияне завели все ракетоносители в пункты базирования
01:31
Переход Мудрика признали одним из самых плохих трансферов "Челси" в этом сезоне
01:17
Обновлено
Израиль объявил об ударах по Сектору Газа
01:07
В России впервые начали суд над пленным украинским военным, – СМИ
00:59
На Сумщине в результате российских обстрелов поврежден ангар, 2 трактора, авто и зернохранилище
00:38
Российские военные
В марте рекордное количество российских военных обратилось по поводу сдачи в плен
00:30
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 6 апреля
2023, четверг
6 апреля
23:47
Microsoft
Microsoft заплатит штраф $3 млн за нарушение санкций, в том числе против РФ
23:36
В Сербии состоялось судебное заседание по делу эксгенерала СБУ
23:05
Владимир Жириновский
В РФ планируют создать нейросеть, которая будет генерировать ответы по высказываниям Жириновского
22:21
В Словакии разместили итальянскую систему ПВО SAMP-T для укрепления восточного фланга НАТО
22:11
Россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами: ранены 7 человек
22:00
Митрополит Епифаний возглавит богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры в Вербное воскресенье
21:47
Телескоп Уэбба сделал уникальное фото Урана: разглядел невиданное до сих пор пылевое кольцо
21:39
Украина договорилась об усилении оборонного сотрудничества с Грецией
21:21
Около 26 тыс. солдат из 26 стран: В Европе пройдут масштабные военные учения
21:08
В Мелитополе и окрестных селах раздались несколько взрывов, - мэр
21:00
Обзор
Макрон не смог убедить Цзиньпина, Украина готовится нанести удар России, протест в ООН из-за депортации детей в РФ. Мировые СМИ об Украине 6 апреля
20:43
Боррель планирует посетить Китай 13 апреля
20:41
Российская соцсеть ВКонтакте блокирует рекламу способов выезда из РФ
20:27
Роберт Кеннеди-младший будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году
20:18
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:14
В РПЦ ввели должность "главный военный священник" для окупантов в Украине
20:00
OPINION
Путин, Гондурас и Сиярто
19:54
На Харьковщине на частных дворах подорвались двое гражданских
19:39
В Мариупольском районе оккупанты набирают подростков в "добровольческую дружину" и учат воевать, - советник мэра
19:22
Зашли, пообщались с местными, вернулись: Российский добровольческий корпус сообщил о втором рейде в РФ
19:00
Обзор
Победные новости 407 суток войны: Литва предоставит Украине военную помощь, а в США высоко оценили навыки пилотов ВСУ
18:58
На голливудской Аллее славы появились звезды, посвященные украинским животным на грани вымирания
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV