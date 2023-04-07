Ограничения для госслужащих уже были введены в США, Канаде, Великобритании, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Новой Зеландии, Тайване, Франции, Чехии, Эстонии: этот список постоянно расширяется. Главный офис ЕС приказал своим сотрудникам удалить программу из выданных им телефонов, а также рекомендовал удалить ее с приватных устройств, на которых установлены официальные программы. С конца марта под запретом приложение и для сотрудников НАТО. TikTok полностью запрещен на территории Индии и Афганистана.

Мотивы запрета

Если Афганистан запретил TikTok с формулировкой "чтобы предотвратить введение в заблуждение молодых людей", то правительства других стран и международных организаций мотивировали это вопросами безопасности.

TikTok собирает информацию о пользователях, включая их возраст, местонахождение, номера телефона, адреса электронной почты, устройство и даже ритм набора текста. Файлы cookie также отслеживают действия пользователей в других местах Интернета. Подобную информацию о пользователях собирают и другие популярные приложения и социальные сети, однако из-за того, что TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, возникли опасения, что доступ к данным пользователей может получить китайское правительство.

"Дело не в том, что мы знаем, что TikTok что-то сделал, а в том, что выросло недоверие к Китаю и осведомленность о китайском шпионаже", - комментирует Джеймс Льюис, эксперт по информационной безопасности Центра стратегических и международных исследований. "Контекст для TikTok гораздо хуже, поскольку доверие к Китаю исчезает".

По аналогичной причине правительства Великобритании и Австралии уже отказались от китайских камер безопасности на конфиденциальных сайтах.

Китайская угроза

23 марта генеральный директор TikTok Шоу Чу в течение 4 часов отвечал на вопросы в Конгрессе США, уверяя, что компания полностью независима от Пекина, а правительство Китая никогда не просило о доступе к данным и в любом таком запросе компания отказала бы.

Генеральный директор TikTok Шоу Цзи Чу во время своих показаний на слушаниях в Конгрессе в Вашингтоне, округ Колумбия, 23 марта 2023 года. Фото: Getty Images

Западные эксперты ссылаются на законодательство о национальной безопасности Китая, которое требует от "любой организации или гражданина" в Китае "поддерживать, помогать и сотрудничать с работой государственной разведки", не определяя, что означает "разведывательная работа".

Директор ФБР Крис Рэй выразил обеспокоенность, что закон требует от компаний "делать все, что от них требует правительство, относительно показа им информации или служения инструментом для китайского правительства".

Американские эксперты предполагают разные сценарии использования Китаем данных пользователей TikTok. Например, с помощью информации о склонностях, пороках, чувствительных точках человека, можно давить на потенциального шпиона или объект шантажа. Пользователи-подростки, которым сегодня нечего скрывать, могут уже скоро дорасти до чиновников или глав корпораций, и история их "откровений" в социальных сетях окажется полезной для иностранного врага.

Другая обеспокоенность состоит в том, что Китай может попытаться давить на компанию-владельца TikTok, чтобы она влияла на то, что видят пользователи на платформе, удаляла определенный контент через цензуру или продвигала пропаганду. Это может иметь большие последствия для выборов в США, формирования политики и другого демократического дискурса. Уже сегодня отмечается, что механизм распространения контента в TikTok затрудняет идентификацию и выявление дезинформации.

Во время слушания в Конгрессе спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что поддерживает законодательство, фактически запретившее TikTok. А госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что с TikTok должно быть "покончено так или иначе".

Впрочем, до тотального запрета в США пока не дошло. Противники ограничений обращают внимание, что сценарии использования данных Китаем – гипотетичны и пока нет никаких подтверждений таких намерений.

Все чаще звучат сомнения в методах обеспечения конфиденциальности и других программ, независимо от месторасположения и "национального происхождения" компании. Франция не только ограничила доступ чиновников к TikTok, но и стала первой страной, введшей ограничения для всех "развлекательных" программ, включая Netflix, Instagram, Candy Crush, Twitter. Такой запрет коснется около 2,5 миллиона государственных служащих.

Что в Украине

Парламентских инициатив по теме ТикТок в Украине пока не наблюдается: не зарегистрированы никакие законопроекты о дополнительных ограничениях. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в настоящее время разговоров о запрете и конкретных действиях в этом направлении нет, хотя министерство и следит за ситуацией в других странах.

На сайте президента Украины существует сразу 6 электронных петиций по TikTok: как за, так и против ограничений. Больше всего подписей (9 935 по состоянию на 05.04.23) набрала петиция Натальи Карасевой, зарегистрированная 24 марта. Там предлагается запретить TikTok "хотя бы на период войны в Украине", поскольку через видео идет много пропаганды.

Напомним, в марте прошлого года TikTok прекратил работу в России из-за закона о "фейковых новостях". А Украину TikTok перевел в европейский регион: до этого он был общим с Россией.