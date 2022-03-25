Все больше российских военных переходят на сторону Украины, - разведка
Все большее число российских военнослужащих переходят на сторону Украины в войне против агрессии РФ
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
"Все больше российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", - говорится в сообщении разведки.
- 24 марта стало известно, что после прохождения российских фильтрационных лагерей украинцев, незаконно вывезенных с оккупированных территорий в РФ , отправляются в экономически депрессивные районы России.
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