Все больше российских военных переходят на сторону Украины, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.



"Все больше российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", - говорится в сообщении разведки.





24 марта стало известно, что после прохождения российских фильтрационных лагерей украинцев, незаконно вывезенных с оккупированных территорий в РФ , отправляются в экономически депрессивные районы России.