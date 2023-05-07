Какова ваша версия произошедшего в Москве? Видео видели все, кремлевскую реакцию читали или слышали также все, ну и, соответственно, ждем развертывания дополнительных сценариев.

В целом большинство экспертов за сутки пришло к единодушному выводу: это кремлевская провокация, типичная в стиле Патрушева - Путина. Вы же помните, как они приходили к власти в 1999 году, взрывая дома, пока их не поймали с поличным в Рязани. Взрывали дома - почему бы не взорвать и Кремль в этом случае. Я думаю, что у этой провокации две цели и обе они провалились. Первая – как-то поднять боевой дух масс, под лозунгом "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, идет война народная". Даже краткий просмотр патриотических каналов показал, что реакция обратная, массовая реакция – это возмущение бездарностью российских военных, неспособностью защитить от украинских дронов, ведь эта провокация воспринимается в контексте десятков подрывов железнодорожных платформ. Здесь уже никто не сомневается, что это дело украинцев. Так что задача загнать на пункты сбора вдохновленных и возмущенных мобиков не удалась. И не удалась вторая задача, международный аспект еще больше провалился.

Они же хотели обострить наши отношения с союзниками, мы же помним, что американцы в последнее время постоянно осторожно рекомендовали не наносить удары, особенно американским оружием, по территории Российской Федерации. Вот для меня просто прекрасной была реакция Блинкена. Во-первых, он сразу сказал, что не верит ни одному слову россиян,

а во-вторых, на прямой вопрос Дэвида Игнатиуса, ведущего обозревателя Washington Post: "Вы бы одобряли удары украинцев по российской территории?" - Блинкен ответил совершенно новой для американцев формулой:

это дело Украины - выбирать способы обороны от агрессии и способы, которые, что очень важно, он сказал, освобождения своей территории от оккупантов. Это совершенно новая постановка вопроса. Это то, что Блинкен всегда обычно внутри администрации Байдена отстаивал, но никогда бы не высказался с такой уверенностью. Но она для него характерна в последние дни, он ежедневно уверяет и призывает, что ни в коем случае нельзя идти на перемирие, на прекращение огня, это выгодно только Путину. Кого он убеждает? Не нас с вами, а своих оппонентов в администрации Байдена, того же Салливана с его иезуитской формулой "мы за непоражение Украины".

Позиции Блинкена и Остина внутри администрации усилились благодаря новой стратегии Республиканской партии. Мы же видели, как спикер парламента Маккарти "отхлестал по щекам" российского пропагандиста, задавшего ему вопрос в Иерусалиме. Помните, как он подобострастно его выразил, не в курсе тех изменений у республиканцев, он сказал Маккарти: "Мы ценим вашу позицию против безграничной поддержки Украины, скажите, когда же она все-таки закончится?" Тот набросился на него: "Вы неправильно меня интерпретируете, я поддерживаю Украину, я не поддерживаю вашу агрессию, я не поддерживаю ваше убийство детей, вы военные преступники, я требую полного вывода войск Российской Федерации с оккупированной территории". Это новая, более четкая позиция республиканской партии.

Но зачем это было вообще делать Кремлю? Здесь же речь идет об определенном символизме, то есть они признали де-факто, неизвестно, кто за тем стоял, действительно ли долетели какие-то беспилотники или это была действительно гэбэшная их провокация, но в любом случае они уничтожили символ своей неприкосновенности. То есть, этот вот беспилотник дефлорировал так называемую имперскую мощь, силу и ПВО. Это нечто подобное тому, что было с летчиком Матиасом Рустом, который приземлился на Красной площади. Помните, пару месяцев назад мы с вами говорили о подобном сценарии, и вот он развернулся.

Ну, они ведь идиоты. Я об этом и говорю, задача была как-то вдохновить народные массы, а результат получился обратный. Символизм беспомощности. Посмотрите сейчас российские пропагандистские каналы, посмотрите таких мастодонтов пропаганды, как легендарный пропагандон Поддубный. Вчера он пятиминутный спич произнес, по сути рекламу украинского весеннего наступления.

Он говорил об украинских самолетах, контролирующих всю линию фронта, с новыми антирадарными установками, о танках, о бронетранспортерах. И он не скрывал своей ярости,

отвечая на вопрос пропагандиста Попова: "Что ж, вы считаете, что нельзя исключать наступления украинцев на Белгород?" Он ответил: "Нельзя исключать, как мы видим, и наступления на Кремль". Вы правы, вот эту реакцию, даже самых ярых фанатиков войны Путина, вызвала эта идиотская акция российских властей. И я настаиваю на том, что не менее важно то, что она вызвала такую формулировку Блинкена: Украина сама будет выбирать, по каким объектам на территории Российской Федерации ей атаковать и как освобождать территории от врага. Это новая решимость Запада и полная разобщенность мнений, особенно в пропутинской среде. Это два результата тупой кремлевской провокации.

Цитируем неопохмелившегося Медведева, да, он очень четко все очертил в своем твите. В частности, речь идет о том, что они будут готовы наносить удары по гражданским объектам Украины. Например, охота на Зеленского там, где расположена та или иная администрация. Ну, я думаю, что они хотели бы играть именно в такую игру.

А что они еще не сделали? Они угрожают какими-то новыми преступлениями, а какие преступления они еще не совершили? Вот они говорят, что нужно отомстить за то, что на крыше того сенатского здания Кремля появилась царапина, а в тот же день были убиты 26 мирных жителей в Херсоне. Так кто и кому должен мстить? Кстати, если уж говорить о Путине, то Путин – это вполне легитимная цель для украинских Вооруженных Сил, которые, как сказал Байден, любыми средствами могут отражать эту агрессию, освобождаться от оккупации. Тем более военный преступник, разыскиваемый Международным уголовным судом. Это все пустые угрозы, уже поздно угрожать, все возможные преступления они уже совершили, это первое. А второе, если уж конкретно говорить об уничтожении административных зданий в Киеве, по крайней мере система воздушной обороны Киева на достаточно высоком уровне. Там, как минимум, две установки Patriot работают. Они не могут этого сделать. Это бессмысленные пустые угрозы. Они не изменят настроений украинской армии, она разве что более решительно пойдет вперед.

А если, например, говорить о резонансе среди так называемого глубинного русского народа, как они воспринимают то, что война приходит сейчас и в саму Россию. Речь идет еще не о масштабных военных действиях, а, например, о загадочных хлопках на тех или иных объектах. Очень интересно, каков будет резонанс среди российского общества. Действительно ли оно начнет жаться к ноге в кирзовом сапоге, или наоборот они скажут: да, началось, ну и…

Москва думала, что такой провокацией она поднимет тот глубинный народ на войну, но он ведь даже боится объявить мобилизацию, прекрасно понимает, проводит ее тайно, нарушая все законы, он сейчас посылает 18-летних призывников на войну, заставляя их под разными предлогами подписывать контракты. Мотивация российских войск очень низкая. Ну и тем более, мне кажется, все последние выступления пропагандонов показывают, что мотивация всей армии приближается к нулю. У меня такое впечатление, что все больше людей из этого военного лагеря условно вступают в партию Пригожина, которая ежедневно повторяет, что да,

мы героически боролись, я вот чуть не взял Бахмут, но нас предали заговорщики в генштабе, Шойгу, Герасимов, они провалили подготовку армии, они не организовали поставку боеприпасов.

Это люди готовятся к объяснениям после поражения. Вот эта партия Пригожина растет, единственное, что Пригожина все-таки убьет противник. Герасимов и Шойгу не будут спокойно ждать, пока он придет срывать с них погоны и отправлять босиком на фронт, как он угрожает. Дело в том, что все ключевые фигуры военной и политической системы поняли, что поражение неизбежно. Они уже отрабатывают свои позиции в послевоенной путинской России.

Но они снова запустили свою шарманку, я не знаю, насколько она может быть реализована, речь идет об использовании как тактического ядерного оружия, так и рукотворной аварии, устроенной на ЗАЭС. Снова они начали качать эту тему.

Разделим это на две части. Путину очень понятно объяснили американские руководители, и, собственно, не менее жестко с ним говорили китайские руководители, он знает, что произойдет, если он потянется к ядерному оружию. Его просто лично убьют, не говоря уже о других последствиях для российской армии.

Но вот вторая провокация, о которой вы упомянули, – это очень серьезный вариант, это типично в стиле Патрушева и Путина.

Я уже говорил, что так они пришли к власти. Для того чтобы прийти к власти, они взорвали 5 российских домов. Для того чтобы удержаться у власти, они будут готовы взорвать атомную электростанцию, не обязательно Запорожскую. Этот вариант циркулирует, о нем даже говорил, вчера кажется, министр обороны Резников. Они подрывают какую-то станцию где-то на территории России, не важно где, и обвиняют в этом украинцев - в техногенной катастрофе. Но главное, что все силы, всю армию сейчас нужно бросить на спасение людей, как это было в Чернобыле. Поэтому мы вынуждены сейчас (жест доброй воли) прекратить военные действия, а мировое общественное мнение должно заставить Украину прекратить свое наступление. Такой план - или объяснить народу новое поражение, или предотвратить его, - такой план активно разрабатывается.

Но съедят ли этот план глубинные россияне? Понимаем, насколько их раскочегарили, насколько их фашизировали, да и мы понимаем, что российский публичный дискурс просто соперничает сам с собой. То есть они поднимают и поднимают градус истерики уже на невиданный уровень, и спрыгнуть просто так, даже если бы что-то такое мощное внутри России шандарахнуло, вряд ли бы им так просто удалось. Потому что войска на фронте, и несмотря на то, что Пригожин регулярно постанывал о том, что ему не хватает боеприпасов, мы понимаем, что боевые действия чрезвычайно кровавые продолжаются.

Не преувеличивайте степень этого зомбирования. Зомбирование касается узкого слоя пропагандонов, людей с действительно такими фашистско-имперскими настроениями примерно 10% в России, но и они, я вам свидетельствую, их гнев сейчас больше направляется не на украинских "нацистов" и их западных покровителей, это для них абсолютное зло, а на их собственное руководство. Бездарное военное руководство – основная тема, которая звучит сейчас в этом хоре разъяренных так называемых патриотов. Это прекрасная атмосфера для контрнаступления по недоверию российской армии своему командованию, своему главнокомандующему. Я думаю, что здесь очень интересно положение Путина в этой сфере.

Я думаю, что все эти пропагандоны готовят свою позицию, как я уже говорил, военной России, она такова: да, мы героически боролись не с какой-то там Украиной, а со всем блоком НАТО, с 50 объединившимися государствами, но нас предали заговорщики в Кремле, в генштабе, Шойгу, Герасиме. Во-первых, они разворовали армию, она оказалась не готова. Во-вторых, они бездарно ею управляли.

Этот тезис сейчас охватывает все патриотические сферы.

А у меня такой вопрос: а при чем здесь Путин? Где в этой ситуации Путин? Если бездарные Шойгу и Герасимов повинны в этом поражении, то кто их назначил и кто их поддерживал? Это, по сути, уже антипутинский дискурс. Что я хочу сказать - когда произойдет это ключевое событие, украинское наступление, взрыв, уничтожение Крымского моста и окружение крымской группировки, это будет триггером политических изменений. Но арестовывать Путина в бункере придут не освобожденные из тюрьмы Яшин или Кара-Мурза - придут те же люди, которые сейчас с Пригожином могут быть, которые разгоняют тезис о бездарном руководстве. И они признают тогда уже, что да, мы проиграли, героически борясь, потому что у нас были не только предатели в генштабе, но вот самый главный предатель Путин, который их покрывал. Вот к этому сейчас идет мнение в России.

Императрица российская работала на немецкий генштаб, что-то подобное мы когда-то уже читали. С другой стороны, Андрей Андреевич, понимаем, тот, кто хоть раз поел рязанского сахара, он будет снова и снова возвращаться к подобному сценарию.

Один и тот же почерк, Патрушев же организатор всех тех грязных провокаций.

Так, возможно, они сейчас подготовят и рязанский сахар ну и назначат какого-нибудь, не знаю, того или иного Басаева. С украинской фамилией, конечно.

Готовят очень серьезную техногенную катастрофу внутри России, и даже неважно, кого они назначат. Им главное объяснение, объяснить свой уход армии с боевых позиций, поражение. Это сейчас главная задача.

Миссия нового китайского спецпредставителя, какую роль будет играть он? И вообще хотел бы еще с вами поговорить о так называемых мирных инициативах в кавычках со стороны святейшего отца Папы Римского, который пообщался с путинским дружбаном Орбаном пару дней назад.

Он встречался там с двумя агентами КГБ. Орбан и еще так называемый Илларион, знаменитый Илларион, управлявший течениями русской православной церкви, возглавляемой агентом Кириллом, сейчас он представитель православных Венгрии. Это очень типично. Все эти планы китайские, Папы Римского, Масков, Гейтсов - все это было, то все вариации 16 июля прошлого года, когда в Украину приехали Макрон, Шольц и Драги со своим мирным капитуляционным планом, Украина должна была сдать свои территории и заключить перемирие, но их послали вслед за российским кораблем, по тому же адресу отправляет Украина всех этих миротворцев. Вот туда его и послал Зеленский после разговора с товарищем Си, подтвердив позицию, что путь к миру лежит только через полную деоккупацию украинской территории.

Имеет значение украинская армия и ее тесное взаимодействие с США и со всем западным цивилизованным миром. Вот на это была направлена московская спецоперация с Кремлем, подорвать отношения с США, они надеялись, что Штаты вернутся к своим старым тезисам о том, что ни в коем случае нельзя бить по российской территории, что вы творите безобразие. Они не поняли, как и тот мудак, ставивший вопрос спикеру Маккарти, они не поняли, что ситуация в США резко поменялась, Республиканская партия избрала стратегию выборочной борьбы – обвинять Байдена в недостаточной помощи Украине, и это резко усилило позицию сторонников помощи внутри администрации Остина и Байдена, и я уверен, что в ходе развернувшейся борьбы объявление о предоставлении вооружения будет осуществляться в течение рабочих дней или часов. Я уверен, те украинские летчики, которые сейчас тренируются на западных самолетах в Великобритании, Польше, Франции, появятся за штурвалами этих самолетов в украинском небе в решающие часы битвы за Мелитополь, Бердянск.