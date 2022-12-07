Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Слишком много поражений россияне получили за последние месяцы. Они проиграли битву на Харьковщине, Херсонщине. Им нужна хоть какая-то реабилитация, им нужен реванш. Где-то они должны показать, что могут наступать. Бахмут избран оккупантами именно из этих соображений. Все боеспособные части армии РФ брошены сейчас на Бахмут. Много боев, обстрелов, штурмов, но украинская оборона крепка. "Насыпаем" врагу, враг несет большие потери", - подчеркнул Ильенко.

По его словам, украинские позиции крепко держат оборону на Бахмутском направлении, и это сложная, изнурительная и адская работа.

"Украинская крепость Бахмут стоит крепко, никакой угрозы окружения нет. Эта битва длится несколько месяцев, а последние недели – это кульминация этой битвы", – подчеркнул Ильенко.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступление, активно применять авиацию для поддержки действий своих наземных группировок

Кремль пытается настроить население РФ на будущие волны мобилизации, несмотря на официальные возражения по этому поводу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb