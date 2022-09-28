Все банки Турции отказываются обслуживать российские платежные карты "Мир"
Государственные банки Турции, вслед за частными, отказались под давлением санкций США от работы с российской платежной системой "Мир"
Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
"Вслед за частными банками, работающими в Турции, государственные банки также вышли из российской платежной системы Мир", - сообщает телеканал.
Указывается, что после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир, банки İş Bankası и Denizbank вышли из системы.
По ним аналогичное решение приняли три государственных банка. Речь идет о Ziraat Bankası, Vakifbank и Halkbank.
Как сообщает РИА Новости по состоянию на 28 сентября "банков, использующих российскую платежную систему "Мир" в Турции, не осталось".
- Напомним, частные турецкие банки под давлением США за нарушение санкций против РФ начали отказываться от обслуживания карт "Мир" 19 сентября.
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