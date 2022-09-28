Все банки Турции отказываются обслуживать российские платежные карты "Мир"

Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

"Вслед за частными банками, работающими в Турции, государственные банки также вышли из российской платежной системы Мир", - сообщает телеканал.

Указывается, что после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир, банки İş Bankası и Denizbank вышли из системы.

По ним аналогичное решение приняли три государственных банка. Речь идет о Ziraat Bankası, Vakifbank и Halkbank.

Как сообщает РИА Новости по состоянию на 28 сентября "банков, использующих российскую платежную систему "Мир" в Турции, не осталось".

Напомним, частные турецкие банки под давлением США за нарушение санкций против РФ начали отказываться от обслуживания карт "Мир" 19 сентября.

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