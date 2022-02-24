Все атомные электростанции Украины работают стабильно в штатном режиме, - "Энергоатом"
Все атомные электростанции Украины – Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская – утром 24 февраля работают в штатном режиме
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
"Никакие проявления, свидетельствующие о возможности совершения каких-либо действий, которые могли бы привести к нарушениям условий безопасной эксплуатации АЭС, не зафиксированы", - добавили в предприятии.
В НАЭК отметили, что основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важных объектов станций за пределами их защищенных зон – под усиленным наблюдением личного состава воинских частей, обеспечивающих охрану и оборону АЭС, а также отряды военизированной охраны предприятий, все они переведены в режим усиленного дежурства. Также усилена физическая защита АЭС.
"Энергоатом" эксплуатирует 15 атомных реакторов и производит около 60% электроэнергии Украины.
- Напомним, 2 февраля эксперт по энергетическим вопросам Алексей Хабатюк заявил , что у Украины есть запас топлива для атомных электростанций на полтора года, поэтому проблем с топливом из-за обострения ситуации со стороны РФ даже в случае работы всех энергоблоков АЭС не будет.
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