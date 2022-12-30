Об этом сообщает Энергоатом .

"Сегодня, 30 декабря 2022 года, все 9 блоков отечественных атомных электростанций на подконтрольной государству территории работают на максимальной мощности и выдают в украинскую энергосистему 7200 МВт", - говорится в сообщении.

Также там напомнили, что к украинской энергосистеме не подключена Запорожская АЭС.

Ранее глава Минэнерго говорил, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны, ведь на станции – 6 энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6 000 МВт электроэнергии.

6 декабря в Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС.

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