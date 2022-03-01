Все АЭС Украины стабильно производят электроэнергию, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в страну

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.



"По состоянию на 1 марта 2022 года все атомные электростанции Украины стабильно и безопасно производят электроэнергию для нужд населения, промышленности и армии. Несмотря на военное состояние из-за полномасштабной агрессии России, Энергоатом выполняет все свои обязательства и осуществляет запланированные ремонтные кампании атомных энергоблоков и другого оборудования", - говорится в заявлении.



Условия безопасной эксплуатации не нарушены. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих территориях не изменялось и нормально.



Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, особенно важных объектов АЭС, за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением.



Мощности АЭС Украины достаточно полноценной жизнедеятельности населения и промышленных объектов.

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