Все 27 стран-членов Евросоюза причастны к поставкам оружия в Украину, – Боррель
Независимо от позиций отдельных государств все 27 стран-членов ЕС участвуют в финансировании военной помощи Украине, говорит Боррель
Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции.
Его спросили, изменили ли свое поведение Болгария и Венгрия, которые отказывались предоставлять оружие нашему государству.
"Эти страны участвуют в финансировании оружия, которое Европейский Союз поставляет Украине. Неправда, что они не участвуют. Это было бы невозможно, потому что решения принимаются единогласно", – заявил Боррель.
При этом он подтвердил, что Венгрия выступает против того, чтобы оружие для Украины переправлялось по ее территории.
"Но это другой вопрос. (Венгрия, - ред.) платит свою долю, поэтому участвует в вооружении Украины", – добавил дипломат.
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