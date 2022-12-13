Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

"В течение этого года Европейский Союз, страны-члены и его финансовые учреждения предоставили более 19 миллиардов евро. Мы смотрим на следующий год, и у меня есть очень хорошие новости, потому что вчера вечером удалось договориться о 18 миллиардах евро для Украины, по 1,5 млрд евро ежемесячно – это постоянный поток прямой бюджетной поддержки", - сказала президент Еврокомиссии Урсуула фон дер Ляен.

В своем Telegram руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя это решение, поблагодарил ЕС за сигнал единства.

"Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Важный сигнал единства", – написал он.

Днем ранее в Twitter Председательство Чехии в Совете Европейского Союза сообщило, что послы ЕС "практически единогласно" одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.

Издание Politico отметило, что Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Венгрии, чтобы та разблокировала 18 млрд евро помощи Украине.

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