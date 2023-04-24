Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Все 27 послов ЕС в совместном заявлении осудили войну РФ в Украине и призвали Россию вывести свои войска

Все 27 послов ЕС в совместном заявлении осудили войну РФ в Украине и призвали Россию вывести свои войска

24 апреля, 2023 понедельник
20:02
Война с Россией

В понедельник, 24 апреля, накануне Совбеза ООН, все 27 послов ЕС выступили с общим заявлением, в котором осудили войну РФ в Украине и несоблюдение ею Устава ООН

Заявление озвучил представитель ЕС в ООН Улоф Скуг.

"Организуя эти дебаты в Совбезе, Россия пытается показать себя защитником Устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше истины. Это цинично. Мы все знаем, что пока Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд – куда ни посмотри, Россия все попрала", - говорится в сообщении.

Послы ЕС повторили требование к России о выводе войск с территории Украины.

"Если Россия заботится об эффективной многосторонности, это первый способ доказать это", - подчеркнули дипломаты.

Скуг отметил, что международное сообщество должно продолжать работать над тем, чтобы Россия понесла ответственность за совершенные преступления. Он также напомнил, что последствия агрессии против Украины ощутимы во всем мире.

"Украинский народ заплатил самую дорогую цену, но губительные последствия российской агрессии ощущаются во всем мире. В тесном диалоге с нашими партнерами ЕС активизировался для преодоления глобальных последствий российской войны. Я хочу подчеркнуть, что все усилия в поддержку Украины были сделаны в дополнение, а не вместо наших глобальных обязательств", - подчеркнул дипломат.

Скуг заявил, что Россия "неправильно истолковывает соблюдение порядка согласно правилам", поскольку это означает уважение к международному праву и Уставу ООН и обеспечение того, чтобы эти правила применялись ко всем.

  • Председательство России в Совбезе ООН началось 1 апреля 2023 года и продлится до конца месяца. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что председательство РФ в Совбезе ООН – злая шутка. А в Белом доме сказали, что России там не место, однако пока нет легального пути, чтобы лишить агрессора постоянного членства.
Мир
ООН
Мир про Украину
Читайте также:
Микола Княжицький
23 апреля, 2023 воскресенье
Может быть, УПЦ (МП) прекратит деятельность на западе и в центре Украины, а на востоке - будет становиться еще популярнее, это опасно, - Княжицкий
23 апреля, 2023 воскресенье
Пригожин приказал своим наемникам больше не брать пленных
24 апреля, 2023 понедельник
В Севастополе раздались взрывы, оккупационные власти говорят об атаке надводных беспилотников. В ВСУ прокомментировали
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.7
    Покупка 37.7
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 41.07
    Продажа 41.91
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 апреля
21:28
"Есть решение по восстановлению энергетики после ударов РФ": Зеленский провел совещание по ситуации на Житомирщине
21:00
Обзор
Киев сдерживал удары по Москве, США боятся неудачного контрнаступления ВСУ, посол Китая возмутил Европу. Мировые СМИ об Украине 24 апреля
20:18
Воздушные силы сбили 9 вражеских беспилотников
20:16
Эксклюзив
Коллаборант Балицкий обязался на 100% паспортизировать жителей временно оккупированной территории до 9 мая, - депутат Запорожского облсовета Лишенко
20:01
OPINION
"Люди жалуются". И кино — тоже жалуется
19:57
Россияне обстреляли Днепропетровщину из дронов и артиллерии: повреждены дома
19:19
В центре Иерусалима произошел теракт, 5 человек ранены, нападавшего застрелили
19:14
Обновлено
Поддержка Украины на пути к ЕС и НАТО, привлечение РФ к ответственности за преступления: Зеленский и Каллас подписали общую декларацию
19:00
Обзор
Победные новости 425-го дня войны: ЕС может передать 1 млн боеприпасов, а Украина работает над обменом "всех на всех"
18:58
Зеленский наградил Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого
18:53
ВСУ сбили 2 вражеских дрона и нанесли 6 авиаударов по районам сосредоточения противника, — Генштаб
18:27
Эксклюзив
Одновременная работа 50 наших дронов может парализовать любое российское ПВО, - инженер-разработчик Брызгалов
18:19
Украина разгромила Сербию на ЧМ-2023 по хоккею
18:14
"Не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом НАТО": в МИД Украины отреагировали на заявления вице-спикера венгерского парламента
18:13
Эксклюзив
Нікол Пашинян
Пашинян уже давно сделал бы заявление о целостности Азербайджана, если бы не чувствовал угрозы, - эксперт-международник Данилов
18:12
В РФ заявили, что польская авиакомпания не пустила в самолет российскую теннисистку
18:01
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 22-го тура
18:00
OPINION
Зеленский и пустота
17:56
Обновлено
УПЛ: Результаты всех матчей 22-го тура чемпионата Украины
17:48
Начало переговоров о вступлении между ЕС и Украиной в этом году отвечает нашим интересам, – спикер чешского парламента
17:25
Зеленский: из российского плена освобождены уже 2 238 человек, из них 140 - гражданские
17:20
"Шахтер" объявил о переходе футболиста из Эквадора
16:51
"Собственное мнение, а не позиция страны": Китай о заявлении посла во Франции по поводу суверенитета постсоветских государств
16:46
Украина сыграет следующие матчи отбора Евро-2024 под руководством нового тренера
16:46
Эксклюзив
F-16
В вопросе поставки Украине F-16 наступил период финальных торгов, - военный эксперт Киричевский
16:37
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:28
Украина и Евросоюз будут взаимно признавать и исполнять судебные решения
16:05
OPINION
Пекин языком дипломата прощупывает реакцию Запада
16:04
Сборная Германии объявила дату матча против Украины, который станет 1000-м в ее истории
16:02
Скрытый вражеский след в ценных бумагах Украины, - исследование Youcontrol
15:47
Официально: украинская школа должна перейти на 12-летнюю систему образования в 2027 году
15:42
Выписку о несудимости отныне можно получить в приложении "Дия"
15:32
Эксклюзив
ВСУ уверенно отбивают штурмы противника в Бахмуте: есть участки, где Силы обороны совершают контрнаступления, - подполковник НГУ Крыжановский
15:31
МИД разрабатывает маршруты безопасной эвакуации украинцев из Судана
15:06
Интервью
Кинопродюсер Владимир Яценко
Не хочу, чтобы мы для Запада были теми, кто постоянно рассказывает о наших проблемах - кинопродюсер Яценко
14:58
Эксклюзив
У Марьинки и Авдеевки продолжаются тяжелые позиционные бои, - полковник ВСУ Дмитрашкивский
14:52
Стало известно, кто из иностранных лидеров приедет к Путину на 9 Мая
14:47
Эксклюзив
Россияне значительно увеличили охрану Крымского моста, - Чубаров
14:39
Надо найти механизмы быстрой интеграции Украины в НАТО, - президент Литвы Науседа
14:28
На Черниговщине перевернулась лодка с пятью людьми, двоих еще ищут
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV