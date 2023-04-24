Заявление озвучил представитель ЕС в ООН Улоф Скуг.

"Организуя эти дебаты в Совбезе, Россия пытается показать себя защитником Устава ООН и многосторонности. Ничто не может быть дальше истины. Это цинично. Мы все знаем, что пока Россия разрушает, мы строим. Пока они нарушают, мы защищаем. Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный суд, Международный уголовный суд – куда ни посмотри, Россия все попрала", - говорится в сообщении.

Послы ЕС повторили требование к России о выводе войск с территории Украины.

"Если Россия заботится об эффективной многосторонности, это первый способ доказать это", - подчеркнули дипломаты.

Скуг отметил, что международное сообщество должно продолжать работать над тем, чтобы Россия понесла ответственность за совершенные преступления. Он также напомнил, что последствия агрессии против Украины ощутимы во всем мире.

"Украинский народ заплатил самую дорогую цену, но губительные последствия российской агрессии ощущаются во всем мире. В тесном диалоге с нашими партнерами ЕС активизировался для преодоления глобальных последствий российской войны. Я хочу подчеркнуть, что все усилия в поддержку Украины были сделаны в дополнение, а не вместо наших глобальных обязательств", - подчеркнул дипломат.

Скуг заявил, что Россия "неправильно истолковывает соблюдение порядка согласно правилам", поскольку это означает уважение к международному праву и Уставу ООН и обеспечение того, чтобы эти правила применялись ко всем.